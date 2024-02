Bernardo Sousa recorda pedido de casamento a Bruna Gomes: «Andei dois dias com a caixa no bolso»

Há 2h e 13min

No «Goucha», recebemos Bernardo Sousa, ex-concorrente do programa Dança com as Estrelas. O piloto recorda o pedido de casamento a Bruna Gomes, a sua companheira e também ex-concorrente do Big Brother Famosos. O nosso convidado explica o porquê de ter feito o pedido de casamento na noite de natal, e revela: «Estava com medo que ela não aceitasse». O ex-concorrente revela que a cerimónia será já este ano, mas ainda estão em preparativos.