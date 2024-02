Bernardo Sousa revela a sua maior dificuldade no 'Dança com as Estrelas' e Goucha reage: «Daí aquela tensão...»

Há 3h e 18min

No «Goucha», recebemos Bernardo Sousa, ex-concorrente do programa Dança com as Estrelas. O nosso convidado faz um balanço da sua participação no programa e destaca qual foi para si a maior dificuldade em todos os ensaios: «as posições, aquele cara à cara, o agarrar, era muito difícil...», revela o piloto. Manuel Luís Goucha reage a essas declarações e destaca a «tensão» que se via no seu corpo, aspeto já destacado pelo Sr. Alberto, um dos jurados do programa.