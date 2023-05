Bernardo Sousa sobre Bruna Gomes: «Ela manda e eu faço tudo»

Há 1h e 0min

No «Goucha», Bernardo Sousa, piloto automóvel, revela como gerem a relação, tendo os dois vidas e profissões tão ocupadas. O casal que se formou na casa do «Big Brother Famosos 2» admite que nunca esperou ficarem tão famosos após a saída do programa.