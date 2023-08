Betinha confessa a Sôtor: «Eu, realmente, ontem à noite ouvi uns barulhos!»

Há 1h e 2min

Em «Festa é Festa», o Sôtor (José Carlos Pereira) chega ao consultório e comenta com Elisabete (Ana Marta Contente) que a aldeia está num alvoroço, porque parece que que roubaram as piscinas do parque aquático. Elisabete diz que ouviu algum barulho durante a noite e o Sôtor afirma que já têm uma testemunha.