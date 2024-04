Há 1h e 41min

Elisabete (Ana Marta Contente) informa Teixeira (Rui Melo) que as consultas da manhã já acabaram e ele respira de alívio. Elisabete quer dizer algo a Teixeira, mas hesita. Ele percebe e insiste para que ela diga o que quer. Elisabete conta de rajada que Lenita (Sofia Grillo) a convidou para ser cantora residente da Toca. Teixeira é apanhado de surpresa e fica preocupado com as consequências que aquilo pode ter.