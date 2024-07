Betinha e Josefa: debate sobre relações com homens casados

Há 15 min

Em «Festa é Festa», Josefa (Rita Salema) continua muito em baixo e chorosa e Elisabete (Ana Marta Contente) sente que tem de fazer alguma coisa. Elisabete aconselha a tia a não se meter com um homem casado, pois como sabe, ela já cometeu esse erro e acabou por sofrer. Josefa recusa-se a receber conselhos de Elisabete e diz que não se pode comparar Delfim (António Melo), a Albino. Josefa irrita-se por Elisabete estar a insistir em lhe dar conselhos e achar que sabe o que ela está a passar, mas a verdade é que Elisabete descreve as desculpas que os homens casados costumam dar às suas amantes, para não se divorciarem e Josefa identifica-se com aquilo. Josefa fica afetada e começa a duvidar das suas convicções.