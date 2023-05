Ontem às 22:57

Em «Festa é Festa», Albino (Pedro Alves) fecha-se no gabinete com Elisabete (Ana Marta Contente) e diz que precisa de ter uma conversa privada com ela. Elisabete diz ter mais que fazer, mas Albino relembra o historial dos dois e aproxima-se. Elisabete afasta-o e Albino pergunta se é o único com saudades. Elisabete relembra-o de que é casado e que devia ir ter com a sua mulher.