Hoje às 10:47

No «Dois às 10», recebemos quatro jovens de 16 anos que criaram uma esponja que deteta o cancro da mama, no âmbito de um projeto escolar. Agora, depois de ganharem um prémio em Itália, estão a criar uma empresa e à procura de ajuda especializada para poderem avançar com o fabrico do produto.