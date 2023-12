Há 1h e 9min

No «Goucha», Bibá Pitta admite precisou de ajuda terapêutica para lidar com as consequências da sua menopausa. Revela com que idade se viu obrigada a lidar com este processo biológico.

Fala da energia e adrenalina com a qual vive todos os dias e como isto sempre fez parte da sua personalidade. Recorda o sonho de ser atriz.

