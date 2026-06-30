TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Mariana - 8 de setembro de 2026

Mariana
Hoje às 02:20
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Emocionado, Miguel Vicente isola-se do grupo. Saiba o motivo

Big Brother
Hoje às 00:15
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Big Brother All Stars - Extra - 8 de setembro de 2026

Big Brother
Hoje às 00:00

A Madrasta: Um disparo interrompe o casamento e Diana fica em choque

A Madrasta
Ontem às 23:51

A Madrasta: Cajó e Xavier fazem as pazes 

A Madrasta
Ontem às 23:48
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Madrasta: Pedro é baleado no casamento e Diana fica em choque

A Madrasta
Ontem às 23:25
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Coração de Mãe - Guga é condenador e Bento surge com uma proposta chocante

Coração de mãe
Ontem às 22:46

Big Brother All Stars - Especial II - 7 de setembro de 2026

Big Brother
Ontem às 22:45

Coração de Mãe - Guga tenta defender a mãe e um tiro muda para sempre o destino da família

Coração de mãe
Ontem às 22:44

Coração de Mãe - Chica está grávida

Coração de mãe
Ontem às 22:40

Coração de Mãe - Bento tenta seduzir Linda

Coração de mãe
Ontem às 22:32

Coração de Mãe - Linda e João dão o primeiro beijo

Coração de mãe
Ontem às 22:18

Mais Vistos

Apaixonaram-se numa novela da TVI, separaram-se, mas o amor falou mais alto. Hoje, são dos casais mais sólidos em Portugal

V+ TVI
Ontem às 16:43
1

Em dia de estreia, Joana Solnado deixa mensagem emocionante: «A todas as mães e a todas as vítimas e sobreviventes de violência»

Novelas
Ontem às 16:10
2

Morre aos 41 anos ex-participante de reality show após ser internada de urgência

V+ TVI
Ontem às 11:03
3

Sandra Felgueiras faz declaração emotiva: «Sempre significou voltar a casa»

Dois às 10
Ontem às 16:12
4

Tragédia. Músico português morre em acidente uma semana depois de casar

Dois às 10
Há 1h e 55min
5
08:00

Concorrente em risco de desistir? «O Big perguntou se queria desistir»

Big Brother
Hoje às 00:11
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Não é só dinheiro! Este é o prémio que o vencedor do Big Brother All Stars vai levar para casa. E é diferente de tudo o que já se viu

Big Brother
Ontem às 20:48

Coração de Mãe: As cinco cenas que nos partiram o coração no episódio de estreia

Novelas
Ontem às 22:47

Após o Big Brother Verão, Nuno mostra reencontro muito desejado: «Finalmente juntos»

Dois às 10
Há 1h e 16min

Militar e fisiculturista. Conheça o homem que conquistou o coração de uma cara da TVI

Dois às 10
Há 2h e 14min

Em dia de estreia, Joana Solnado deixa mensagem emocionante: «A todas as mães e a todas as vítimas e sobreviventes de violência»

Novelas
Ontem às 16:10

Foi estrela em "Morangos com Açúcar" e agora tem o casamento marcado: «Só faria sentido neste dia»

Dois às 10
Há 1h e 32min

TVI PLAYER

Concorrente em risco de desistir? «O Big perguntou se queria desistir»

Big Brother
Hoje às 00:11

Big Brother All Stars - Extra - 8 de setembro de 2026

Big Brother
Hoje às 00:00

Big Brother - All Stars - Estreia - 6 de setembro de 2026

Big Brother
6 set, 21:25

A divisão de tarefas mais polémica de sempre! Decisão inusitada de Miguel Vicente gera o caos

Big Brother
Ontem às 16:33

Big Brother All Stars - Última Hora - 7 de setembro de 2026

Big Brother
Ontem às 19:05

Big Brother All Stars - Diário - 7 de setembro de 2026

Big Brother
Ontem às 18:25
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Mariana - 8 de setembro de 2026

Mariana
Hoje às 02:20

Emocionado, Miguel Vicente isola-se do grupo. Saiba o motivo

Big Brother
Hoje às 00:15

Big Brother All Stars - Extra - 8 de setembro de 2026

Big Brother
Hoje às 00:00

A Madrasta: Um disparo interrompe o casamento e Diana fica em choque

A Madrasta
Ontem às 23:51

A Madrasta: Cajó e Xavier fazem as pazes 

A Madrasta
Ontem às 23:48

A Madrasta: Pedro é baleado no casamento e Diana fica em choque

A Madrasta
Ontem às 23:25
Mais

NOVELAS

Joana Solnado termina estreia de «Coração de Mãe» em lágrimas com testemunho marcante sobre os filhos: «Sem culpas…»

Coração de mãe
Ontem às 22:55

Coração de Mãe: As cinco cenas que nos partiram o coração no episódio de estreia

Novelas
Ontem às 22:47

Coração de Mãe - Guga é condenador e Bento surge com uma proposta chocante

Coração de mãe
Ontem às 22:54

Em dia de estreia, Joana Solnado deixa mensagem emocionante: «A todas as mães e a todas as vítimas e sobreviventes de violência»

Novelas
Ontem às 16:10

Coração de Mãe - Guga tenta defender a mãe e um tiro muda para sempre o destino da família

Coração de mãe
Ontem às 22:44

Estreia de Coração de Mãe promete emoção: há um momento que vai fazer-nos acreditar no amor

Novelas
Ontem às 11:42