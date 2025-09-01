TVI PLAYER
Big Brother - Diário - 1 de setembro de 2025
Ontem às 19:10
Com Nuno Eiró.
Todos a conhecem por Áurea, mas o seu nome pode surpreender tudo e todos
Novelas
Ontem às 13:23
1
Finalmente revelado: este é o homem que conquistou Aurea
Novelas
26 ago, 14:18
2
Nova concorrente do Big Brother Verão foi casada com um dos melhores jogadores de Portugal: e têm uma filha em comum
Big Brother
21 jul, 11:48
3
Ana Duarte fica lavada em lágrimas ao revelar como encontrou a filha: «Se soubesse, tinha saído»
Dois às 10
Ontem às 12:22
4
Exclusivo «A Fazenda»: Lukenia é a principal suspeita do desaparecimento de Duarte
Novelas
18 ago, 09:27
5
03:43
Imperdível! Junto a Jéssica Vieira, Afonso Leitão critica Catarina Miranda
Big Brother
Hoje às 08:46
6
Os 4 exercícios transformadores que fizeram Márcia Soares perder muito peso
Big Brother
Há 2h e 57min
Cristina Ferreira à beira das lágrimas ao ouvir história de Jandira Dias: «Está-me a dar uma tristeza»
Dois às 10
Há 2h e 17min
Foi assim que Rita Pereira e o namorado Guillaume se conheceram. E a relação já dura há mais de uma década
Novelas
Há 3h e 33min
A família TVI aumentou! Veja a primeira foto do bebé que acaba de nascer
V+ TVI
Hoje às 09:49
Atriz brasileira a viver em Portugal é diagnosticada com o mesmo tipo de cancro pela segunda vez
V+ TVI
Há 2h e 55min
Tatiana Boa Nova declara-se ao marido e a mensagem é a mais bonita que vai ler
Big Brother
Há 1h e 42min
«A estratégia era destruir...»: A resposta de Afonso que deixou Maria Botelho Moniz com reação inesperada
Big Brother
Ontem às 22:02
Viriato Quintela levanta-se para enfrentar Afonso Leitão e Catarina Miranda reage
Big Brother
Há 2h e 35min
Pela primeira vez, Márcia Soares comenta ligação a Luís Gonçalves
Dois às 10
Hoje às 10:32
A Protegida: Acidente grave deixa Teresa em perigo de vida
A Protegida
Ontem às 23:30
Big Brother - Extra - 1 de setembro de 2025
Big Brother
Hoje às 00:15
Aos berros, Bruna perde as estribeiras com Afonso Leitão: «Estás-me a faltar ao respeito»
Big Brother
Há 2h e 32min
Cristina Ferreira recebe mensagem no telemóvel e lê em direto: «Ainda ofereceu um estalo na cara da minha mãe»
Dois às 10
Há 1h e 52min
«Ando a avisar que as pessoas não estão bem»: A morte trágica de uma criança que chocou Cristina Ferreira
Dois às 10
Há 1h e 54min
O outro lado de Ana Paula Martins. Ministra da Saúde emociona-se no «Dois às 10» - Veja a conversa completa
Dois às 10
Há 2h e 22min
Ana Paula Martins sobre dificuldades de ser Ministra da Saúde: «Existe sempre um sofrimento»
Dois às 10
Há 2h e 29min
A surpreendente mensagem da filha para Ana Paula Martins: «Não estava nada à espera»
Dois às 10
Há 2h e 35min
Ana Paula Martins recorda convite para Ministra da Saúde: «Não contei a ninguém»
Dois às 10
Há 2h e 44min
Vem aí em «A Fazenda»: Mafalda e Alba em confronto aceso, que pode dar em tragédia
Novelas
Hoje às 10:17
Vem aí em «A Protegida»: Hector sacrifica-se por Mariana, mas ela escolhe José Diogo
Novelas
Hoje às 09:59
De malas feitas, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão abandonam o país rumo a uma nova aventura
Novelas
Hoje às 10:10
Jéssica Athayde faz desabafo emocionante sobre o filho: «Tive de engolir um sapo para não chorar»
Novelas
Há 3h e 50min
Descobrimos o significado surpreendente da tatuagem de Margarida Corceiro. E contamos-lhe tudo
Novelas
Hoje às 09:55
Vem aí em «A Fazenda»: Leonor está muito estranha. O que ela esconde?
Novelas
Hoje às 09:30