Big Brother - Diário - 16 de agosto de 2025
Há 3h e 50min
Com Nuno Eiró.
Erros na cozinha? Kina afirma que chef Catarina Miranda cozinhou carne descongelada no micro-ondas há 3 dias. E ainda a lavou no lava-loiça
Big Brother
Hoje às 16:43
1
Afonso contactou Catarina Miranda antes do Big Brother Verão. História do passado vem à tona
Big Brother
Hoje às 10:21
2
Entre picardias e provocações: as imagens do banho escaldante de Catarina Miranda e Afonso Leitão
Big Brother
10 ago, 21:32
3
04:07
Catarina Miranda prepara o almoço, mas a carne impressiona
Big Brother
Hoje às 11:55
4
01:37
Explosão de emoções: Catarina Miranda grita ao ver avião
Big Brother
Hoje às 14:47
5
Bernardina Brito coloca botox aos 32 anos e reage às críticas: «Eu não vos pedi dinheiro». Veja como ficou o rosto
Big Brother
Hoje às 16:31
6
Chegou o momento de brilhar: as inscrições para o Funtástico estão abertas e Manuel Luís Goucha espera por si!
14 ago, 16:35
Explosão de emoções: Catarina Miranda grita ao ver avião
Big Brother
Hoje às 14:47
Esta praia quase deserta e de fácil acesso é o sonho de quem não gosta de confusões
V+ TVI
14 ago, 14:13
Catarina Miranda dispara logo pela manhã e leva Kina à loucura
Big Brother
Hoje às 10:45
Dê uma nova vida às cascas de batata na air fryer
Dois às 10
14 ago, 16:00
Vem aí em «A Fazenda»: Zulmira ou Becas? Joel faz a sua escolha
Novelas
14 ago, 11:13
Catarina Miranda prepara o almoço, mas a carne impressiona
Big Brother
Hoje às 11:55
A Protegida: JD apanha Óscar em flagrante num esquema de tráfico?
A Protegida
Ontem às 23:10
Big Brother - Diário - 16 de agosto de 2025
Big Brother
Há 3h e 50min
Big Brother - Última Hora - 16 de agosto de 2025
Big Brother
Hoje às 17:40
Cristina Ferreira: «Pediram para não serem maquilhadas, penteadas, para não vos darmos beijinhos...»
Dois às 10
21 jan, 10:39
Catarina Miranda conta a Jéssica os planos que tem com Afonso fora da casa. Levou um travão da ex antes de continuar
Big Brother
Há 46 min
Fica a questão no ar: «Será mousse de chocolate?»
Congela
Há 6 min
Big Brother - Extra Especial - 16 de junho de 2025
Big Brother
Há 1h e 30min
Jornal Nacional - 16 de agosto de 2025
Jornal Nacional
Há 3h e 5min
Big Brother - Diário - 16 de agosto de 2025
Big Brother
Há 3h e 50min
Big Brother - Última Hora - 16 de agosto de 2025
Big Brother
Hoje às 17:40
A Sentença - "Fidelização Infinita" e "Dilema Vital"
A Sentença
Hoje às 14:55
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel
Novelas
14 ago, 09:30
Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo
Novelas
14 ago, 08:56
Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade
Novelas
14 ago, 16:50
Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem
Novelas
14 ago, 08:15
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
13 ago, 11:21
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10