TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Big Brother
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Goucha
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui
Big Brother - Diário - 19 de agosto de 2025
Ontem às 19:05
Com Nuno Eiró.
Mais Vistos
Fim do silêncio de Luciana Abreu sobre o noivado da irmã, Luiza Abreu, e João Moura Caetano
V+ TVI
Ontem às 12:40
1
O que levar quando é convidado para jantar em casa de amigos
Dois às 10
18 ago, 15:30
2
Não deixe o verão passar sem visitar esta praia fluvial: tem águas transparentes e paisagens de cortar a respiração
Dois às 10
18 ago, 18:00
3
Praia Fluvial de Pessegueiro
5 ago, 10:42
4
«Mergulhamos na escuridão»: Companheiro de Maria Botelho Moniz e o filho têm um ritual único todas as noites
Novelas
Ontem às 16:12
5
Filho de Maria Botelho Moniz encanta os fãs: «Sempre com um ar tão feliz»
Novelas
15 jul, 16:11
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Inédito! Final do Big Brother Verão vai fazer história e todos estão convidados
Ontem às 17:20
Longe de Portugal. Descobrimos para onde Diogo Bordin ‘fugiu’ após a separação. E temos as imagens
Big Brother
Há 1h e 12min
Paraíso escondido: conheça esta praia portuguesa de águas cristalinas
Dois às 10
Ontem às 17:00
Participe na votação gratuita e decida o próximo desafio de um concorrente do Big Brother Verão
Big Brother
Ontem às 19:14
Vai ficar chocado ao descobrir qual é o alimento mais saudável do mundo
Dois às 10
Ontem às 16:00
Kina revela ritual com ingrediente da cozinha para atrair dinheiro
Big Brother
Ontem às 20:07
TVI PLAYER
Irmã de Renato Seabra é hoje deputada no Assembleia da República, mas não deixa de visitar o irmão na prisão
Dois às 10
Ontem às 12:50
«Tu és mentirosa!»: Enquanto Jéssica explode com Miranda, esta samba e faz-lhe um 'exorcismo'
Big Brother
Ontem às 23:07
Avião sobrevoa a casa e tudo muda: Após noite turbulenta, Afonso e Miranda caem nos braços um do outro
Big Brother
Ontem às 12:35
Big Brother - Gravação automática
Big Brother
Hoje às 02:30
A Protegida - 19 de agosto - Gravação automática
A Protegida
Hoje às 00:12
O confronto entre Luís Filipe Vieira e os comentadores da CNN Portugal
CNN Prime Time
Há 1h e 11min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Autores - Gravação automática
Autores
Hoje às 03:09
Big Brother - Gravação automática
Big Brother
Hoje às 02:30
A Protegida - 19 de agosto - Gravação automática
A Protegida
Hoje às 00:12
Gonçalo descobre que a bebé é sua sobrinha e emociona-se
A Protegida
Ontem às 23:35
A Fazenda - 19 de agosto - Gravação automática
A Fazenda
Ontem às 23:33
Sanjay prepara ritual inesquecível para Paz e Margarida
A Protegida
Ontem às 23:30
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel
Novelas
14 ago, 09:30
Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo
Novelas
14 ago, 08:56
Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade
Novelas
14 ago, 16:50
Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem
Novelas
14 ago, 08:15
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
13 ago, 11:21
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10