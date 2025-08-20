TVI PLAYER
Big Brother - Diário - 20 de agosto de 2025
Ontem às 19:10
Com Nuno Eiró.
Mais Vistos
01:02
Nomeação direta? Manuel Melo entra na casa para entregar presente (muito) envenenado
Big Brother
Hoje às 10:24
1
Entrada surpresa! Manuel Melo vinga-se e nomeia Catarina Miranda? Isto é o que precisa saber
Big Brother
Hoje às 11:47
Big Brother
Hoje às 11:47
2
Manuel Melo entra na casa e concorrentes ‘congelam’. Mas há quem chore e estas imagens são a prova
Big Brother
Hoje às 11:24
3
03:08
Castigo ou brincadeira? Manuel Melo esclarece por que deu «nomeação direta» a Miranda
Big Brother
Hoje às 10:35
4
Experimente adicionar vinagre ao cozinhar o arroz. Nós já não o preparamos de outra forma
Dois às 10
18 ago, 18:30
5
01:53
Miranda 'obriga' Afonso a escolher entre ela e Jéssica e leva resposta inesperada: «Não esperes muito...»
Big Brother
Hoje às 09:21
6
EM DESTAQUE
Entrada surpresa! Manuel Melo vinga-se e nomeia Catarina Miranda? Isto é o que precisa saber
Big Brother
Hoje às 11:47
Cristina Ferreira recorda parto e fala com atriz sobre ser mãe aos 46 anos: «O meu filho nasceu em 4 minutos, não me custou nada...»
Novelas
Hoje às 10:09
Vem aí «A Fazenda»: Miguel recorda morte de Bianca e recebe chamada inesperada
Novelas
Hoje às 00:00
Sabia? Kina tem ligação à família de Mickael Carreira. E a história vai surpreendê-lo
Big Brother
Hoje às 10:48
Kim Kardashian imitou Cristina Ferreira? Apresentadora reage: «Não pode ver nada»
Big Brother
Há 3h e 34min
O que come Cristina Ferreira para estar incrível aos 47 anos? Refeições deixaram de ter isto
Dois às 10
Hoje às 09:59
TVI PLAYER
Miranda 'obriga' Afonso a escolher entre ela e Jéssica e leva resposta inesperada: «Não esperes muito...»
Big Brother
Hoje às 09:21
Mais um avião! Mensagem para Miranda deixa a concorrente histérica: e o Big intervém
Big Brother
Há 3h e 55min
Colar da vingança! Catarina Miranda começa a manhã a receber uma «nomeação direta»
Big Brother
Hoje às 10:27
A Protegida: JD confronta Mariana. Será que a distância da filha foi para o magoar?
A Protegida
Ontem às 23:20
As ordens são para cumprir. Big Brother manda os concorrentes ficarem congelados e as reações são hilariantes
Big Brother
Há 52 min
Big Brother - Gravação automática
Big Brother
Hoje às 02:13
A ACONTECER
Roubos com recurso ao método do papel de alumínio crescem exponencialmente
Dois às 10
Há 3h e 11min
TVI Jornal - 21 de agosto de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 15min
Pais que deixam filhos de 14 anos sair à noite: caso de meninas encontradas em coma alcoólico reacende o debate
Dois às 10
Há 3h e 31min
Bebé Leonor luta contra doença rara e precisa de tratamentos caros. Saiba como ajudar
Dois às 10
Há 3h e 45min
Bebé de Ana e Eduardo tem doença rara: «É mais fácil ganhar o Euromilhões do que ter outro filho assim»
Dois às 10
Há 3h e 55min
Leonor tem uma doença rara. Mãe da bebé recorda momento aterrador: «Estava morta nos meus braços»
Dois às 10
Hoje às 12:01
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel
Novelas
14 ago, 09:30
Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo
Novelas
14 ago, 08:56
Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade
Novelas
14 ago, 16:50
Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem
Novelas
14 ago, 08:15
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
13 ago, 11:21
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10