Big Brother - Diário - 22 de agosto de 2025

Ontem às 19:10
Big Brother - Diário - 22 de agosto de 2025 - TVI

Com Nuno Eiró.

Ex-concorrente conheceu o pai graças à participação na Casa dos Segredos: «Recebi uma mensagem dele na gala final»

Big Brother
Ontem às 11:30

Marcelo Palma tem um desejo para a Final do Big Brother Verão: A vitória de Afonso contra Miranda: «Pagava para...»

Big Brother
Ontem às 17:03

Portugal arde: Ex-concorrente do Big Brother vive chamas de perto e sobrevive a incêndio com tanque de água

Big Brother
Ontem às 15:47

Marcia Soares celebra aniversário em grande: e este convidado surpreendeu a Internet

Big Brother
Ontem às 10:12

Viral: Catarina Miranda lança-se a Afonso Leitão, mas acaba por ser mandada ao chão

Big Brother
Ontem às 22:30

Afonso Leitão recebe avião inesperado e o clima aquece na casa

Big Brother
Ontem às 16:15

Dois às 10 - Aos 25 anos, uma dor na perna revelou um cancro devastador em Helena

Dois às 10
Ontem às 09:50

A Protegida: JD expõe sentimentos e acusa Mariana de alimentar rancor

A Protegida
Ontem às 23:15

Surpresa: Catarina Miranda recebe avião de apoio de um ex-concorrente

Big Brother
21 ago, 12:22

Big Brother - Especial - 22 de agosto de 2025

Big Brother
Ontem às 21:45
Mariana - 23 de agosto de 2025

Mariana
Hoje às 02:15

Festa é festa: Aida acusa Padre e paróquia de roubo

Festa é festa
Hoje às 02:00

Big Brother - Extra - 22 de agosto de 2025

Big Brother
Hoje às 00:00

A Protegida: Clima aquece. Laura e Óscar à distancia de um beijo.

A Protegida
Ontem às 23:35

A Protegida: JD ameaça matar Jorge se tocar em Mariana ou Carlota

A Protegida
Ontem às 23:30

A Protegida: Mariana nervosa expulsa Jorge de perto do carrinho da filha e a tensão aumenta

A Protegida
Ontem às 23:25
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

Novelas
14 ago, 09:30

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

Novelas
14 ago, 08:56

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

Novelas
14 ago, 16:50

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

Novelas
14 ago, 08:15

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Novelas
13 ago, 11:21

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

Novelas
13 ago, 10:10
