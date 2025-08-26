TVI PLAYER
Big Brother - Diário - 26 de agosto de 2025
Ontem às 19:10
Com Nuno Eiró.
Deixe a esfregona de molho nesta mistura durante a noite. De manhã vai ficar espantado com o resultado
Dois às 10
Ontem às 16:00
1
Rosa Bela não consegue esconder as lágrimas: «Nunca o vi assim»
V+ TVI
Ontem às 14:55
2
«Eterno». Rosa Bela fica em lágrimas por causa do marido de 81 anos, Carlos Areia: «Nunca o vi assim»
Big Brother
Ontem às 22:28
3
Casamento de Rosa Bela e Carlos Areia contou com convidados bem conhecidos: Veja as imagens
Big Brother
28 jul, 15:01
4
03:07
Jéssica Vieira chora agarrada a Ana Duarte após jantar romântico do ex-namorado com Catarina Miranda
Big Brother
Hoje às 09:01
5
Amor e emoção: As fotos do aniversário de Pedro Bianchi Prata com Maria Botelho Moniz e o filho
Big Brother
20 ago, 16:21
6
A seguir as pisadas do pai? Noivo de Maria Botelho Moniz ‘viciado’ neste vídeo do filho. E você vai ficar também
Big Brother
Há 3h e 34min
Após “perder 13 anos de trabalho”, Fanny Rodrigues regressa com mensagem forte
Big Brother
Hoje às 10:03
Beber água antes das refeições ajuda a perder peso: mito ou verdade?
Dois às 10
Ontem às 16:30
Cristina Ferreira de “olhar brilhante” com distinção poderosa: "Foi preciso não ter medo"
Big Brother
Hoje às 09:33
Francisco Monteiro viveu paixão proibida com mulher de sheik árabe. E sofreu consequências
V+ TVI
Ontem às 18:06
'Monstro da Fortaleza' exige libertação após ter enterrado seis portugueses vivos
Dois às 10
Ontem às 15:02
Jéssica Vieira chora agarrada a Ana Duarte após jantar romântico do ex-namorado com Catarina Miranda
Big Brother
Hoje às 09:01
Estas pessoas foram arrastadas pelas ondas, nadadores salvadores intervieram da maneira veloz que verá nestas imagens
TVI Jornal
Há 2h e 16min
À beira do limite? Miranda discute com Afonso Leitão com voz trémula
Big Brother
Há 2h e 44min
Big Brother - Extra - 26 de agosto de 2025
Big Brother
Hoje às 00:00
Miranda lança farpa a Afonso e ataca Jéssica: «Acabou por se prejudicar a ele próprio e ela saiu beneficiada»
Big Brother
Hoje às 11:15
Tensão na casa! Jéssica Vieira passa-se com Catarina: «Isto não é a liderança da Miranda»
Big Brother
Hoje às 11:22
TVI Jornal - 27 de agosto de 2025
TVI Jornal
Há 2h e 59min
Bombeiro espanca mulher à frente do filho: agressor detido e vítima em risco de perder a visão
Dois às 10
Há 3h e 18min
Incêndio destrói exploração familiar: Filho de António sofreu queimaduras graves ao tentar salvar o pai
Dois às 10
Há 3h e 40min
Diogo Morgado recorda emoção após aplauso de 10 minutos na antestreia de «O Lugar dos Sonhos»
Dois às 10
Hoje às 11:40
Cláudio Ramos anuncia participação inédita em filme português. E já foram reveladas as primeiras imagens
Dois às 10
Hoje às 11:38
Como Diogo Morgado pensou em Áurea para protagonista do seu filme? Tudo começou há muitos anos
Dois às 10
Hoje às 11:37
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel
Novelas
14 ago, 09:30
Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo
Novelas
14 ago, 08:56
Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade
Novelas
14 ago, 16:50
Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem
Novelas
14 ago, 08:15
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
13 ago, 11:21
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10