Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Big Brother - Diário - 27 de agosto de 2025

Ontem às 19:10
Big Brother - Diário - 27 de agosto de 2025 - TVI

Com Nuno Eiró.

Mais Vistos

Concorrente do Big Brother detido pela polícia após agredir colega da casa

Big Brother
Hoje às 08:43
1

Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"

Novelas
Hoje às 11:13
2

«Viraste o nosso mundo ao contrário»: Kelly Bailey faz revelação comovente no aniversário do filho

Novelas
21 jul, 14:39
3
03:00

Afonso Leitão também pede beijos a Jéssica Vieira e todos ficam de boca aberta

Big Brother
Hoje às 11:34
4

A comida deve arrefecer antes de ir para o frigorífico? Especialista esclarece

Dois às 10
Ontem às 15:00
5
01:27

Catarina Miranda perde a cabeça com Afonso Leitão e Jéssica Vieira... e acaba por se declarar

Big Brother
Hoje às 09:59
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Na reta final, há um novo ranking de Popularidade: Conheça as mudanças

Big Brother
Há 32 min

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão em refúgio secreto apenas a meia hora de Lisboa. Descobrimos onde é

Novelas
Há 1h e 29min

Já pode comprar peças do guarda-roupa de Cristina Ferreira na Vinted (a partir de 10€)

Dois às 10
Hoje às 09:55

Com águas a 30 graus, este lago é um paraíso imperdível em Espanha

Dois às 10
Há 2h e 16min

A partilha emocionante da enteada de Rosa Bela: "Tu és o meu lugar de sonho"

Novelas
Há 3h e 49min

Reviravolta inesperada. Aproximação entre Afonso Leitão e Jéssica Vieira deixa Catarina Miranda carregada de ciúmes

Big Brother
Há 1h e 43min

TVI PLAYER

Afonso Leitão também pede beijos a Jéssica Vieira e todos ficam de boca aberta

Big Brother
Hoje às 11:34

Reviravolta inesperada! Afonso Leitão e Jéssica Vieira recebem desafio insólito que vai mudar tudo na casa

Big Brother
Ontem às 22:06

Missão secreta traz lágrimas! Miranda chora e faz aviso a Afonso: «Ou tu tomas uma posição...»

Big Brother
Há 1h e 45min

Miranda questiona Afonso: «Porque é que me usaste?»

Big Brother
Há 1h e 26min

A Protegida: Isabel tenta seduzir Nuno após duche misterioso

A Protegida
Ontem às 23:30

Afonso Leitão agarra-se a Catarina Miranda e ignora desafio com Jéssica Vieira

Big Brother
Hoje às 11:33
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 28 de agosto de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 41min

TVI Jornal - 28 de agosto de 2025

TVI Jornal
Há 3h e 48min

Homem viola prima menor após levá-la a uma festa, com autorização da mãe

Dois às 10
Há 3h e 55min

Raquel perdeu recentemente o marido e alerta para questões inconvenientes: «Não perguntem...»

Dois às 10
Hoje às 12:26

Ivan e Alice perderam o pai de forma inesperada: «Todos os dias penso porque nos aconteceu a nós?»

Dois às 10
Hoje às 12:22

Viúva há três meses, Raquel conta a dor de perder o marido: «Metade de mim morreu»

Dois às 10
Hoje às 12:09
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

Novelas
14 ago, 09:30

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

Novelas
14 ago, 08:56

Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"

Novelas
Hoje às 11:13

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

Novelas
14 ago, 08:15

Ana Guiomar comemora 37 anos ao lado de alguém muito especial

Novelas
Hoje às 09:49

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

Novelas
13 ago, 10:10
IOL Footer MIN