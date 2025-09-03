Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Big Brother - Diário - 3 de setembro de 2025

Ontem às 19:10
Big Brother - Diário - 3 de setembro de 2025 - TVI

Com Nuno Eiró.

EM DESTAQUE

"Assombrados pela tragédia": número de mortos em acidente em Lisboa sobe para 17

Dois às 10
Há 57 min

Benção das Alianças: Luíza Abreu e João Moura Caetano selam amor em noite marcante

Big Brother
Há 1h e 23min

Depois de casar com Rosa Bela, Carlos Areia cumpre sonho: «Tudo aquilo para mim era novo»

Novelas
Ontem às 11:54

Este é um dos alimentos em destaque na nova 'dieta' de Cristina Ferreira: «É dos melhores que podemos comer»

Dois às 10
Ontem às 15:07

Dois meses depois, Cristiano Ronaldo partilha carta dedicada a Diogo Jota: «A vida juntou-nos...»

V+ TVI
Ontem às 15:08

Após três perdas gestacionais, Ana Soares e Ruben Silvestre vivem nova gravidez com medo: «Todas as idas à casa de banho...»

Dois às 10
Ontem às 12:15

TVI PLAYER

Criança de 3 anos ferida no descarrilamento perdeu o pai e a mãe está grávida e internada: «Começou a chorar, a gritar, agarrou-se às pernas de alguém e não largou mais essa pessoa. Era um agente da PSP»

Novo Dia
Há 1h e 30min

A Protegida - 3 de setembro - Gravação automática

A Protegida
Hoje às 00:17

17 mortos e 21 feridos, 7 em estado grave. Eis o que se sabe sobre as vítimas do Elevador da Glória

Novo Dia
Há 1h e 41min

É oficial: Afonso assume perante o País que se vê a ter uma relação romântica com Miranda

Big Brother
Ontem às 22:47

A Fazenda - 3 de setembro - Gravação automática

A Fazenda
Ontem às 23:46

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Hoje às 02:35
A ACONTECER

Cláudio Ramos revela porque deixou de seguir David Beckham... e a razão é hilariante

Dois às 10
Há 7 min

Margarida Corceiro surpreende e deslumbra na sua estreia internacional em Veneza

Dois às 10
Há 9 min

Presentes de casamento: Cláudio Ramos dá a sua peculiar opinião e 'choca' comentadores

Dois às 10
Há 32 min

Cláudio Ramos faz revelação inesperada: «Quando fui marido de uma mulher...»

Dois às 10
Há 33 min

Elevador da Glória: «O menino só se agarrava ao polícia que ficou com ele». Com três anos, viu o pai morrer e mãe está em estado grave

Dois às 10
Há 49 min

"Assombrados pela tragédia": número de mortos em acidente em Lisboa sobe para 17

Dois às 10
Há 57 min
NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Ary deixa Júlia a gritar por ajuda

Novelas
Ontem às 08:56

Vem aí em «A Protegida»: Hector é apanhado a ter relações sexuais com outra mulher

Novelas
Ontem às 10:03

Já o conhecemos há décadas, mas poucos sabem o verdadeiro nome de Tony Carreira. E vai surpreendê-lo

Novelas
Ontem às 09:36

A dias da lua de mel, atriz da TVI sofre acidente

Novelas
Ontem às 10:17

Paula Neves vive dia marcante, que jamais será esquecido: «Assinámos o que já tínhamos prometido»

Novelas
Ontem às 12:06

Vem aí em «A Fazenda»: Leonor traiu Gaspar com Miguel?

Novelas
Ontem às 10:34
