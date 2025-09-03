TVI PLAYER
Big Brother - Diário - 3 de setembro de 2025
Ontem às 19:10
Com Nuno Eiró.
Mais Vistos
Já há um “herdeiro” de Manuel Luís Goucha na TVI? «É um homem com uma carreira de peso»
V+ TVI
Ontem às 17:22
1
Da televisão aos encontros secretos. Já sabemos como começou o romance de Catarina Furtado e Carlão
V+ TVI
Ontem às 13:03
2
Jornalista da TVI foi mãe pela primeira vez. E o bebé tem nome de menino e de menina
V+ TVI
2 set, 16:37
3
Apaixonaram-se num Reality show e o amor deu frutos: Conheça os casais com ‘bebés reality’
Big Brother
2 set, 15:59
4
Reconhece estes meninos? São irmãos e ambos muito famosos... Mas por diferentes razões
V+ TVI
2 set, 17:23
5
Casamento de Rosa Bela e Carlos Areia contou com uma convidada de peso, que teve um papel importante
Novelas
28 jul, 09:45
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
"Assombrados pela tragédia": número de mortos em acidente em Lisboa sobe para 17
Dois às 10
Há 57 min
Benção das Alianças: Luíza Abreu e João Moura Caetano selam amor em noite marcante
Big Brother
Há 1h e 23min
Depois de casar com Rosa Bela, Carlos Areia cumpre sonho: «Tudo aquilo para mim era novo»
Novelas
Ontem às 11:54
Este é um dos alimentos em destaque na nova 'dieta' de Cristina Ferreira: «É dos melhores que podemos comer»
Dois às 10
Ontem às 15:07
Dois meses depois, Cristiano Ronaldo partilha carta dedicada a Diogo Jota: «A vida juntou-nos...»
V+ TVI
Ontem às 15:08
Após três perdas gestacionais, Ana Soares e Ruben Silvestre vivem nova gravidez com medo: «Todas as idas à casa de banho...»
Dois às 10
Ontem às 12:15
TVI PLAYER
Criança de 3 anos ferida no descarrilamento perdeu o pai e a mãe está grávida e internada: «Começou a chorar, a gritar, agarrou-se às pernas de alguém e não largou mais essa pessoa. Era um agente da PSP»
Novo Dia
Há 1h e 30min
A Protegida - 3 de setembro - Gravação automática
A Protegida
Hoje às 00:17
17 mortos e 21 feridos, 7 em estado grave. Eis o que se sabe sobre as vítimas do Elevador da Glória
Novo Dia
Há 1h e 41min
É oficial: Afonso assume perante o País que se vê a ter uma relação romântica com Miranda
Big Brother
Ontem às 22:47
A Fazenda - 3 de setembro - Gravação automática
A Fazenda
Ontem às 23:46
Big Brother - Gravação automática
Big Brother
Hoje às 02:35
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Cláudio Ramos revela porque deixou de seguir David Beckham... e a razão é hilariante
Dois às 10
Há 7 min
Margarida Corceiro surpreende e deslumbra na sua estreia internacional em Veneza
Dois às 10
Há 9 min
Presentes de casamento: Cláudio Ramos dá a sua peculiar opinião e 'choca' comentadores
Dois às 10
Há 32 min
Cláudio Ramos faz revelação inesperada: «Quando fui marido de uma mulher...»
Dois às 10
Há 33 min
Elevador da Glória: «O menino só se agarrava ao polícia que ficou com ele». Com três anos, viu o pai morrer e mãe está em estado grave
Dois às 10
Há 49 min
"Assombrados pela tragédia": número de mortos em acidente em Lisboa sobe para 17
Dois às 10
Há 57 min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Ary deixa Júlia a gritar por ajuda
Novelas
Ontem às 08:56
Vem aí em «A Protegida»: Hector é apanhado a ter relações sexuais com outra mulher
Novelas
Ontem às 10:03
Já o conhecemos há décadas, mas poucos sabem o verdadeiro nome de Tony Carreira. E vai surpreendê-lo
Novelas
Ontem às 09:36
A dias da lua de mel, atriz da TVI sofre acidente
Novelas
Ontem às 10:17
Paula Neves vive dia marcante, que jamais será esquecido: «Assinámos o que já tínhamos prometido»
Novelas
Ontem às 12:06
Vem aí em «A Fazenda»: Leonor traiu Gaspar com Miguel?
Novelas
Ontem às 10:34