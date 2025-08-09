O Secret Story está de volta!
Big Brother Diário - 9 de agosto de 2025

Há 3h e 35min
Big Brother Diário - 9 de agosto de 2025 - TVI

Com Nuno Eiró

Bruno de Carvalho descai-se e revela aos concorrentes: «O Diogo Jota morreu»

Big Brother
Hoje às 16:00
O mundo do entretenimento está de luto. Neta de figura emblemática da Televisão morre aos 7 anos em trágico acidente

V+ TVI
30 jul, 18:07
Regresso explosivo: Leandro entra no Big Brother e Catarina Miranda não se contém: «Que mal te fiz eu?»

Big Brother
Hoje às 15:26
Tudo fora do controlo. Viriato ameaça: «É hoje. Partia-lhe a boca toda»

Big Brother
Hoje às 14:35
Mergulhos aparatosos de Viriato Quintela dão para o torto

Big Brother
Hoje às 14:50
Imagens na íntegra: Bruno de Carvalho, Catarina Miranda e Afonso perdem a cabeça em discussão feroz

Big Brother
Hoje às 14:24
EM DESTAQUE

Transformação extrema: Ex-concorrente revela o segredo para ter perdido 22 quilos sem passar fome

Big Brother
Ontem às 16:52

Mal saiu do Big Brother e já anda muito bem acompanhado: João Oliveira 'apanhado' na praia

Big Brother
Ontem às 09:52

Reencontro entre criança e agentes que lhe salvaram a vida está a comover as redes sociais

Dois às 10
Ontem às 17:00

5 formas de fazer o perfume durar mais tempo na sua pele

Dois às 10
Ontem às 16:30

O amor venceu! Moisés Figueira ajoelha-se em direto e troca alianças com Sara Sistelo

Dois às 10
Ontem às 10:59

Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”

Novelas
Ontem às 12:03

Regresso explosivo: Leandro entra no Big Brother e Catarina Miranda não se contém: «Que mal te fiz eu?»

Big Brother
Hoje às 15:26

A Protegida - Clarice descobre o que une Óscar a Gonçalo e Mónica

A Protegida
Ontem às 23:10

Big Brother Última Hora - 9 de agosto de 2025

Big Brother
Hoje às 18:15

Aos gritos e chorosa, Catarina Miranda perde as estribeiras com Afonso Leitão: «Vou cortar com ele e vou nomeá-lo»

Big Brother
Ontem às 08:40
Batanetes 2025

Batanetes 2025
Hoje às 17:30

Só Rir - 09 de agosto de 2025

Só rir
Hoje às 17:00

A Sentença - "Escorregadela Fatal" e "Herança em suspenso"

A Sentença
Hoje às 14:45

Por um Triz - 09 de agosto de 2025

Car Crash Global: Caught on Camera
Hoje às 14:05
Vem aí em «A Fazenda»: Gustavo e Mafalda beijam-se

Novelas
Ontem às 08:34

Vem aí em «A Protegida»: Mariana desespera por notícias da filha… sem saber que Gina esconde a verdade

Novelas
Ontem às 10:23

«Fico mesmo aflito»: José Raposo fica comovido com gesto de Pedro Chagas Freitas

Novelas
Ontem às 13:21

Atriz da TVI vive situação delicada e revolta-se: “Se me voltam a fazer isto, não respondo por mim

Novelas
7 ago, 15:32

Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”

Novelas
Ontem às 12:03

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia ataca Eva, mas é surpreendida

Novelas
Ontem às 09:44
