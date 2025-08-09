TVI PLAYER
Big Brother Diário - 9 de agosto de 2025
Há 3h e 35min
Com Nuno Eiró
01:14
Bruno de Carvalho descai-se e revela aos concorrentes: «O Diogo Jota morreu»
Big Brother
Hoje às 16:00
1
O mundo do entretenimento está de luto. Neta de figura emblemática da Televisão morre aos 7 anos em trágico acidente
V+ TVI
30 jul, 18:07
2
04:23
Regresso explosivo: Leandro entra no Big Brother e Catarina Miranda não se contém: «Que mal te fiz eu?»
Big Brother
Hoje às 15:26
3
06:02
Tudo fora do controlo. Viriato ameaça: «É hoje. Partia-lhe a boca toda»
Big Brother
Hoje às 14:35
4
01:04
Mergulhos aparatosos de Viriato Quintela dão para o torto
Big Brother
Hoje às 14:50
5
22:02
Imagens na íntegra: Bruno de Carvalho, Catarina Miranda e Afonso perdem a cabeça em discussão feroz
Big Brother
Hoje às 14:24
6
Transformação extrema: Ex-concorrente revela o segredo para ter perdido 22 quilos sem passar fome
Big Brother
Ontem às 16:52
Mal saiu do Big Brother e já anda muito bem acompanhado: João Oliveira 'apanhado' na praia
Big Brother
Ontem às 09:52
Reencontro entre criança e agentes que lhe salvaram a vida está a comover as redes sociais
Dois às 10
Ontem às 17:00
5 formas de fazer o perfume durar mais tempo na sua pele
Dois às 10
Ontem às 16:30
O amor venceu! Moisés Figueira ajoelha-se em direto e troca alianças com Sara Sistelo
Dois às 10
Ontem às 10:59
Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”
Novelas
Ontem às 12:03
Bruno de Carvalho descai-se e revela aos concorrentes: «O Diogo Jota morreu»
Big Brother
Hoje às 16:00
Regresso explosivo: Leandro entra no Big Brother e Catarina Miranda não se contém: «Que mal te fiz eu?»
Big Brother
Hoje às 15:26
Big Brother Diário - 9 de agosto de 2025
Big Brother
Há 3h e 35min
A Protegida - Clarice descobre o que une Óscar a Gonçalo e Mónica
A Protegida
Ontem às 23:10
Big Brother Última Hora - 9 de agosto de 2025
Big Brother
Hoje às 18:15
Aos gritos e chorosa, Catarina Miranda perde as estribeiras com Afonso Leitão: «Vou cortar com ele e vou nomeá-lo»
Big Brother
Ontem às 08:40
Big Brother Diário - 9 de agosto de 2025
Big Brother
Há 3h e 35min
Big Brother Última Hora - 9 de agosto de 2025
Big Brother
Hoje às 18:15
Batanetes 2025
Batanetes 2025
Hoje às 17:30
Só Rir - 09 de agosto de 2025
Só rir
Hoje às 17:00
A Sentença - "Escorregadela Fatal" e "Herança em suspenso"
A Sentença
Hoje às 14:45
Por um Triz - 09 de agosto de 2025
Car Crash Global: Caught on Camera
Hoje às 14:05
Vem aí em «A Fazenda»: Gustavo e Mafalda beijam-se
Novelas
Ontem às 08:34
Vem aí em «A Protegida»: Mariana desespera por notícias da filha… sem saber que Gina esconde a verdade
Novelas
Ontem às 10:23
«Fico mesmo aflito»: José Raposo fica comovido com gesto de Pedro Chagas Freitas
Novelas
Ontem às 13:21
Atriz da TVI vive situação delicada e revolta-se: “Se me voltam a fazer isto, não respondo por mim
Novelas
7 ago, 15:32
Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”
Novelas
Ontem às 12:03
Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia ataca Eva, mas é surpreendida
Novelas
Ontem às 09:44