TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Big Brother
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Goucha
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui
Big Brother - Especial - 18 de agosto de 2025
Ontem às 21:45
Com Maria Botelho Moniz.
Mais Vistos
Morreu a rainha do jet set português: «Vai ser sempre lembrada»
V+ TVI
Ontem às 17:55
1
04:22
Música de Afonso e Jéssica soa na casa: entre lágrimas, o ex-casal canta abraçado e aos gritos
Big Brother
Hoje às 09:13
2
Reviravolta inesperada: Entre lágrimas e risos, Afonso e Jéssica perdem-se nos braços um do outro
Big Brother
Há 3h e 32min
3
«A vida das ilhas parece saída de filme»: 'Maldivas portuguesas' já conquistaram também Cristina Ferreira
Dois às 10
Ontem às 10:09
4
Afonso Leitão ‘desaparece’ após Jéssica Vieira expor pormenores sobre o polémico fim de namoro
Big Brother
28 mai, 16:15
5
02:25
Afonso perde a cabeça com Miranda por causa de Jéssica: «Eu e tu não temos nada, não te devo nada!»
Big Brother
Hoje às 09:19
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Liliana Filipa: Entre o Glamour, as Tragédias e um Império de Milhões
Big Brother
Ontem às 22:10
Morreu a rainha do jet set português: «Vai ser sempre lembrada»
V+ TVI
Ontem às 17:55
Fábio Paím surpreende Cláudio Ramos em direto com vídeo: «O Paím está no meio das duas»
Dois às 10
Ontem às 13:20
Cristiano Ronaldo é surpreendido por um dos maiores apresentadores da Televisão portuguesa e o vídeo está a fazer furor nas redes sociais
V+ TVI
Há 3h e 38min
Ele é só músculos. A transformação impressionante de André Lopes
Big Brother
Ontem às 17:52
Surpresa! Cristiana Jesus de mãos dadas com conhecido futebolista: «Estou apaixonada»
Big Brother
Hoje às 09:39
TVI PLAYER
Música de Afonso e Jéssica soa na casa: entre lágrimas, o ex-casal canta abraçado e aos gritos
Big Brother
Hoje às 09:13
Avião sobrevoa a casa e tudo muda: Após noite turbulenta, Afonso e Miranda caem nos braços um do outro
Big Brother
Há 1h e 46min
Cheia de ciúmes, Catarina Miranda chora ao ver abraço íntimo entre Afonso e Jéssica
Big Brother
Hoje às 08:47
«Ele destruiu-me e eu idolatrava-o»: vencedor do Big Brother na mira das críticas de Catarina Miranda
Big Brother
Há 1h e 27min
Big Brother - Extra - 18 de agosto de 2025
Big Brother
Ontem às 23:55
A Protegida: Mariana avisa Laura que Óscar é mentiroso
A Protegida
Ontem às 23:15
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Cláudio Ramos tem uma cicatriz na testa. E nunca iria adivinhar o motivo
Dois às 10
Há 1h e 3min
Irmã de Renato Seabra é hoje deputada no Assembleia da República... mas não deixa de visitar o irmão na prisão
Dois às 10
Há 1h e 31min
Pai agradece apoio incansável do padrasto durante recuperação do filho: «Tem sido o meu braço direito»
Dois às 10
Há 2h e 13min
Dois acidentes simultâneos, um coma e meses de luta: a recuperação inspiradora de Miguel Ângelo
Dois às 10
Há 2h e 16min
«Isto está a fazer-me confusão...»: Cristina Ferreira reage a realidade aterradora sobre crianças portuguesas
Dois às 10
Há 2h e 40min
Tem a certeza de que o seu filho não fala com estranhos? Estes pais ficaram preocupados com o que apanhámos nas câmaras
Dois às 10
Há 2h e 43min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel
Novelas
14 ago, 09:30
Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo
Novelas
14 ago, 08:56
Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade
Novelas
14 ago, 16:50
Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem
Novelas
14 ago, 08:15
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
13 ago, 11:21
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10