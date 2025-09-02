Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Big Brother - Especial - 2 de setembro de 2025

Ontem às 21:45
Big Brother - Especial - 2 de setembro de 2025 - TVI

Com Maria Botelho Moniz.

Todos a conhecem por Áurea, mas o seu nome pode surpreender tudo e todos

Novelas
1 set, 13:23
1
01:26

Catarina Miranda atira-se a Maria Botelho Moniz

Big Brother
Hoje às 08:18
2

Finalmente revelado: este é o homem que conquistou Aurea

Novelas
26 ago, 14:18
3

Reconhece estes meninos? São irmãos e ambos muito famosos... Mas por diferentes razões

V+ TVI
Ontem às 17:23
4

Jornalista da TVI foi mãe pela primeira vez. E o bebé tem nome de menino e de menina

V+ TVI
Ontem às 16:37
5

Viúva de Diogo Jota volta a emocionar seguidores: «Ele está contigo e com os meninos»

Dois às 10
Há 3h e 24min
6
Direto a ferver: Reencontro dos 'rivais' Bruno de Carvalho e Inês Morais dá para o torto

Big Brother
Ontem às 19:54

Conceição Queiroz tem namorado secreto e já dura há um ano. Saiba quem é

V+ TVI
Ontem às 16:14

Há algo que une estes dois ex-concorrentes do Secret Story e envolve a sua vida amorosa

Big Brother
Ontem às 19:16

Vem aí em «A Fazenda»: Ary deixa Júlia a gritar por ajuda

Novelas
Há 3h e 26min

Provocação? Afonso e Miranda 'esfregam' na cara de Jéssica a dinâmica íntima que protagonizaram

Big Brother
Ontem às 17:07

A Protegida: Há uma coisa que ainda ninguém sabe sobre o acidente de Teresa

A Protegida
Ontem às 23:30

Big Brother - Extra - 2 de setembro de 2025

Big Brother
Hoje às 00:15

Quantas vezes por semana um casal deve ter relações sexuais? A resposta de Susana Dias Ramos pode surpreender

Dois às 10
Há 1h e 23min

Catarina Miranda força beijo, mas Afonso Leitão vira a cara em desespero

Big Brother
Há 2h e 45min
Leonor recorda diagnóstico de leucemia aos dez anos: «Fiquei muito assustada quando vi os meninos carecas»

Dois às 10
Há 21 min

Aos 10 anos, Leonor lutou contra um cancro... mas perdeu 12 amigos para mesma doença

Dois às 10
Há 33 min

Chá revelação: Descobrimos se Ruben Silvestre e Ana Soares vão ter um menino ou menina

Dois às 10
Há 41 min

Ruben Silvestre recorda altos e baixos na relação com Ana Soares: «Ela nunca me largou a mão»

Dois às 10
Há 43 min

Após várias gravidezes interrompidas, Ana Soares admite: «Cada ida à casa de banho é um medo»

Dois às 10
Há 56 min

Sabia que o 'pico sexual' do homem e da mulher acontecem em idades muito diferentes? Susana Dias Ramos explica

Dois às 10
Há 1h e 20min
Vem aí em «A Fazenda»: Ary deixa Júlia a gritar por ajuda

Novelas
Há 3h e 26min

Vem aí em «A Protegida»: Hector é apanhado a ter relações sexuais com outra mulher

Novelas
Há 2h e 19min

Já o conhecemos há décadas, mas poucos sabem o verdadeiro nome de Tony Carreira. E vai surpreendê-lo

Novelas
Há 2h e 46min

A dias da lua de mel, atriz da TVI sofre acidente

Novelas
Há 2h e 5min

Sofia Arruda recusa-se a aceitar o seu nome de nascença: «Não gosto da conjugação. Não faz sentido»

Novelas
Há 2h e 25min

Vem aí em «A Fazenda»: Leonor traiu Gaspar com Miguel?

Novelas
Há 1h e 48min
