TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Big Brother
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Goucha
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Big Brother - Especial - 2 de setembro de 2025
Ontem às 21:45
Com Maria Botelho Moniz.
Mais Vistos
Todos a conhecem por Áurea, mas o seu nome pode surpreender tudo e todos
Novelas
1 set, 13:23
1
01:26
Catarina Miranda atira-se a Maria Botelho Moniz
Big Brother
Hoje às 08:18
2
Finalmente revelado: este é o homem que conquistou Aurea
Novelas
26 ago, 14:18
3
Reconhece estes meninos? São irmãos e ambos muito famosos... Mas por diferentes razões
V+ TVI
Ontem às 17:23
4
Jornalista da TVI foi mãe pela primeira vez. E o bebé tem nome de menino e de menina
V+ TVI
Ontem às 16:37
5
Viúva de Diogo Jota volta a emocionar seguidores: «Ele está contigo e com os meninos»
Dois às 10
Há 3h e 24min
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Direto a ferver: Reencontro dos 'rivais' Bruno de Carvalho e Inês Morais dá para o torto
Big Brother
Ontem às 19:54
Viúva de Diogo Jota volta a emocionar seguidores: «Ele está contigo e com os meninos»
Dois às 10
Há 3h e 24min
Conceição Queiroz tem namorado secreto e já dura há um ano. Saiba quem é
V+ TVI
Ontem às 16:14
Há algo que une estes dois ex-concorrentes do Secret Story e envolve a sua vida amorosa
Big Brother
Ontem às 19:16
Reconhece estes meninos? São irmãos e ambos muito famosos... Mas por diferentes razões
V+ TVI
Ontem às 17:23
Vem aí em «A Fazenda»: Ary deixa Júlia a gritar por ajuda
Novelas
Há 3h e 26min
TVI PLAYER
Catarina Miranda atira-se a Maria Botelho Moniz
Big Brother
Hoje às 08:18
Provocação? Afonso e Miranda 'esfregam' na cara de Jéssica a dinâmica íntima que protagonizaram
Big Brother
Ontem às 17:07
A Protegida: Há uma coisa que ainda ninguém sabe sobre o acidente de Teresa
A Protegida
Ontem às 23:30
Big Brother - Extra - 2 de setembro de 2025
Big Brother
Hoje às 00:15
Quantas vezes por semana um casal deve ter relações sexuais? A resposta de Susana Dias Ramos pode surpreender
Dois às 10
Há 1h e 23min
Catarina Miranda força beijo, mas Afonso Leitão vira a cara em desespero
Big Brother
Há 2h e 45min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Leonor recorda diagnóstico de leucemia aos dez anos: «Fiquei muito assustada quando vi os meninos carecas»
Dois às 10
Há 21 min
Aos 10 anos, Leonor lutou contra um cancro... mas perdeu 12 amigos para mesma doença
Dois às 10
Há 33 min
Chá revelação: Descobrimos se Ruben Silvestre e Ana Soares vão ter um menino ou menina
Dois às 10
Há 41 min
Ruben Silvestre recorda altos e baixos na relação com Ana Soares: «Ela nunca me largou a mão»
Dois às 10
Há 43 min
Após várias gravidezes interrompidas, Ana Soares admite: «Cada ida à casa de banho é um medo»
Dois às 10
Há 56 min
Sabia que o 'pico sexual' do homem e da mulher acontecem em idades muito diferentes? Susana Dias Ramos explica
Dois às 10
Há 1h e 20min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Ary deixa Júlia a gritar por ajuda
Novelas
Há 3h e 26min
Vem aí em «A Protegida»: Hector é apanhado a ter relações sexuais com outra mulher
Novelas
Há 2h e 19min
Já o conhecemos há décadas, mas poucos sabem o verdadeiro nome de Tony Carreira. E vai surpreendê-lo
Novelas
Há 2h e 46min
A dias da lua de mel, atriz da TVI sofre acidente
Novelas
Há 2h e 5min
Sofia Arruda recusa-se a aceitar o seu nome de nascença: «Não gosto da conjugação. Não faz sentido»
Novelas
Há 2h e 25min
Vem aí em «A Fazenda»: Leonor traiu Gaspar com Miguel?
Novelas
Há 1h e 48min