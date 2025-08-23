TVI PLAYER
Big Brother - Especial - 23 de agosto de 2025
Ontem às 21:30
Com Nuno Eiró
Mais Vistos
Morreu a rainha do jet set português: «Vai ser sempre lembrada»
V+ TVI
18 ago, 17:55
1
Morte repentina aos 22 anos. Ex-concorrente do Big Brother 2024 está de luto
Big Brother
Ontem às 17:08
2
Luís Fonseca, ex-concorrente do BB 24 e amigo de Catarina Miranda, de luto após morte de jovem forcado
Big Brother
Ontem às 17:41
3
Cristina Ferreira surpreendida ao saber em direto que ator da TVI trabalha em restaurante
Novelas
22 ago, 15:47
4
Esta é a tradição de Cristina Ferreira com mais de 30 anos: “É aqui que pouso o coração”
Novelas
6 ago, 15:06
5
Não use mais o programa rápido da sua máquina de lavar roupa
Dois às 10
22 ago, 14:30
6
EM DESTAQUE
Ex-concorrente conheceu o pai graças à participação na Casa dos Segredos: «Recebi uma mensagem dele na gala final»
Big Brother
22 ago, 11:30
Marcelo Palma tem um desejo para a Final do Big Brother Verão: A vitória de Afonso contra Miranda: «Pagava para...»
Big Brother
22 ago, 17:03
Cristina Ferreira surpreendida ao saber em direto que ator da TVI trabalha em restaurante
Novelas
22 ago, 15:47
Portugal arde: Ex-concorrente do Big Brother vive chamas de perto e sobrevive a incêndio com tanque de água
Big Brother
22 ago, 15:47
Marcia Soares celebra aniversário em grande: e este convidado surpreendeu a Internet
Big Brother
22 ago, 10:12
Após perda de peso drástica, AGIR surpreende com nova imagem: «Está irreconhecível»
V+ TVI
22 ago, 17:05
Afonso Leitão recebe avião inesperado e o clima aquece na casa
Big Brother
22 ago, 16:15
Em lágrimas, Catarina Miranda confessa a Afonso Leitão: «Vou ter saudades tuas»
Big Brother
Ontem às 19:40
Forcado de 22 anos morre após acidente durante corrida de touros
Jornal Nacional
Ontem às 21:19
Big Brother - Especial - 23 de agosto de 2025
Big Brother
Ontem às 21:30
«Estás a aleijar-me o braço!»: Noite de cinema começa mal entre Jéssica e Miranda
Big Brother
Há 2h e 55min
«Isto é grave»: Alvo de acusação, Daniela Santos entra em bate-boca intenso com tia de Afonso Leitão
Big Brother
Há 3h e 8min
A ACONTECER
Hilariante! Isaac Alfaiate «descongela» e tem atitude inesperada que leva o estúdio às gargalhadas
Congela
Há 1h e 52min
«Corpo» cai do teto e a reação de Marta Gil é imperdível: «A Marta não está a aguentar»
Congela
Há 1h e 53min
Big Brother - Especial - 23 de agosto de 2025
Big Brother
Ontem às 21:30
Jornal Nacional - 23 de agosto de 2025
Jornal Nacional
Ontem às 19:55
Big Brother - Diário - 23 de agosto de 2025
Big Brother
Ontem às 19:10
Big Brother - Última Hora - 23 de agosto de 2025
Big Brother
Ontem às 18:00
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel
Novelas
14 ago, 09:30
Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo
Novelas
14 ago, 08:56
Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade
Novelas
14 ago, 16:50
Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem
Novelas
14 ago, 08:15
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
13 ago, 11:21
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10