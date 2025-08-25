O Secret Story está de volta!
Big Brother - Especial - 25 de agosto de 2025

Ontem às 21:45
Big Brother - Especial - 25 de agosto de 2025 - TVI

Com Maria Botelho Moniz.

Mais Vistos

Perdeu «13 anos de trabalho» em segundos. Fanny Rodrigues alvo de roubo: «O pagamento de Deus vai chegar»

Big Brother
Ontem às 16:41
1

«Longe de tudo e de todos»: Fanny Rodrigues encanta seguidores com fotografias da viagem às Maldivas

Big Brother
23 abr, 10:19
2

«Pensaram que não tinha roupa para ocasião, que erro gravíssimo»: Katia Aveiro excluída de evento importante da cidade onde vive, no Brasil

V+ TVI
Ontem às 12:11
3

“Sósia” portuguesa de Georgina Rodríguez revela lucro de milhares de euros por mês. E não é como influencer

V+ TVI
Ontem às 18:21
4

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

Big Brother
Ontem às 00:21
5

A nova musa do Big Brother Verão? Ana Duarte exibe curvas e deixa tudo de queixo caído

Big Brother
20 jul, 22:36
6
EM DESTAQUE

O cerco está a apertar. Este é o novo leque de nomeados do Big Brother Verão

Big Brother
Ontem às 23:04

Irreconhecível: Atriz vencedora de um Óscar perde 46 quilos

Novelas
Ontem às 17:36

Kina acusa Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Eles dois levaram-me ao limite»

Dois às 10
Ontem às 15:51

Catarina Miranda é apanhada em flagrante e Gonçalo Quinaz não perdoa

Big Brother
Ontem às 17:19

Namoro a dois… até os filhos chegarem: Sofia Arruda diverte fãs com desabafo

Novelas
Ontem às 18:37

Mafalda Castro fez anos e a declaração de amor do namorado é de deitar uma lágrima

Big Brother
Ontem às 18:48

TVI PLAYER

Miranda em choque com confissão de Maria Botelho Moniz sobre Kina. Veja a reação da concorrente

Big Brother
Ontem às 22:33

Imagens impressionantes mostram mulher a ser brutalmente agredida pelo marido em frente ao filho menor na Madeira

Jornal Nacional
Ontem às 20:34

Brincadeira entre Catarina Miranda e Afonso Leitão corre mal. Concorrente ameaça com confessionário

Big Brother
Há 2h e 2min

Big Brother - Extra - 25 de agosto de 2025

Big Brother
Hoje às 00:00

A Protegida: Jorge manda Clarice seduzir Óscar e afastá-lo de Laura

A Protegida
Ontem às 23:20

Enquanto uns choram, Catarina Miranda não tem pieadade: «É tão bem feita»

Big Brother
Ontem às 22:50
A ACONTECER

Cristina Ferreira para Luís Gonçalves: «Gostei tanto de andar aqui a discutir contigo»

Dois às 10
Há 36 min

Luís Gonçalves imagina-se a jogar com Catarina Miranda: «Não ia ser sereno»

Dois às 10
Há 36 min

Luís Gonçalves não mantém relação com ex-colegas? Vencedor confessa: «Não me identifico»

Dois às 10
Há 37 min

«Já gastaste o dinheiro?»: Luís Gonçalves revela o destino dos 100 mil euros do prémio do «Big Brother»

Dois às 10
Há 44 min

Luís Gonçalves procurou Carolina Braga depois do término com Diogo Bordin. E esta foi a mensagem que lhe escreveu

Dois às 10
Há 46 min

Luís Gonçalves revela estado da amizade com Carina Frias fora da casa do Big Brother

Dois às 10
Há 56 min
NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

Novelas
14 ago, 09:30

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

Novelas
14 ago, 08:56

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

Novelas
14 ago, 16:50

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

Novelas
14 ago, 08:15

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Novelas
13 ago, 11:21

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

Novelas
13 ago, 10:10
