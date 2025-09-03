TVI PLAYER
Big Brother - Especial - 3 de setembro de 2025
Ontem às 21:45
Com Maria Botelho Moniz.
Mais Vistos
Já há um “herdeiro” de Manuel Luís Goucha na TVI? «É um homem com uma carreira de peso»
V+ TVI
Ontem às 17:22
1
Da televisão aos encontros secretos. Já sabemos como começou o romance de Catarina Furtado e Carlão
V+ TVI
Ontem às 13:03
2
«Não estava a trabalhar». Em choque, ex-concorrente do Secret Story esclarece que 'escapou' à tragédia em Lisboa
Big Brother
Há 1h e 38min
3
Jornalista da TVI foi mãe pela primeira vez. E o bebé tem nome de menino e de menina
V+ TVI
2 set, 16:37
4
Catarina Miranda tenta (mais uma vez) beijar Afonso Leitão e este reage assim: As imagens do momento aqui
Big Brother
Ontem às 17:48
5
As imagens aterradoras da tragédia que se abateu sobre Lisboa
Dois às 10
Há 3h e 14min
6
EM DESTAQUE
Elevador da Glória: Pai morreu, mãe está ferida e criança de 3 anos não larga polícia que o salvou
Dois às 10
Há 3h e 13min
Benção das Alianças: Luíza Abreu e João Moura Caetano selam amor em noite marcante
Big Brother
Há 3h e 58min
Vem aí em «A Protegida»: Virgílio fica em pânico com resultado das análises
Novelas
Há 3h e 8min
Elevador da Glória: Criança de 3 anos perde o pai e tem a mãe grávida ferida no hospital
Dois às 10
Há 2h e 58min
Passado conturbado e perda de custódia da filha com Sérgio Rossi? Após entrar no "Big Brother Verão", Bruna continua a dar que falar
V+ TVI
Há 23 min
Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»
Big Brother
Hoje às 08:46
TVI PLAYER
A Protegida: Acontecimento misterioso deixa Mariana e a mãe intrigadas e preocupadas
A Protegida
Ontem às 23:25
Big Brother - Extra - 3 de setembro de 2025
Big Brother
Hoje às 00:00
É oficial: Afonso assume perante o País que se vê a ter uma relação romântica com Miranda
Big Brother
Ontem às 22:47
Catarina Miranda declara-se a Afonso Leitão. A resposta do aliado vai surpreendê-lo
Big Brother
Há 1h e 55min
Criança de 3 anos ferida no descarrilamento perdeu o pai e a mãe está grávida e internada: «Começou a chorar, a gritar, agarrou-se às pernas de alguém e não largou mais essa pessoa. Era um agente da PSP»
Novo Dia
Hoje às 09:28
"Ontem vim a pé porque o meu neto não queria vir no elétrico, que não gostava deste elétrico"
CNN Breaking News
Há 2h e 49min
A ACONTECER
Elevador da Glória: Turistas estrangeiros entre as vítimas. Quais os próximos passos das autoridades?
Dois às 10
Há 13 min
Elevador da Glória: Criança de 3 anos que sobreviveu não larga o polícia que a salvou: «Fez muita diferença na vida desta criança»
Dois às 10
Há 29 min
Elevador da Glória: O que fazem os profissionais de saúde perante uma tragédia como esta?
Dois às 10
Há 33 min
Elevador da Glória: Emocionante testemunho de quem seguia no segundo elétrico: «Vamos todos morrer...»
Dois às 10
Há 47 min
Kina deixa sentida mensagem aos telespectadores: «Não me julguem»
Dois às 10
Há 1h e 3min
Kina deixa forte recado a enteado que lhe fez várias acusações: «Não te vou desrespeitar como me desrespeitaste
Dois às 10
Há 1h e 4min
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Talu acaba a relação com Eva para casar com Zuri
Novelas
Hoje às 09:21
Vem aí em «A Protegida»: Hector faz maldade à própria mãe
Novelas
Há 3h e 40min
Atriz da TVI denuncia fraude, que a pode prejudicar: «Nunca na vida... Nem que me pagassem»
Novelas
Há 3h e 42min
Este sítio é perfeito para aniversários e fica apenas a 1 hora de Lisboa. Até Ana Guiomar celebrou aqui
Novelas
Há 2h e 15min
Poucos sabem, mas Pepê Rapazote não é o verdadeiro nome deste ator. Surpreenda-se
Novelas
Há 2h e 10min
Vem aí em «A Fazenda»: Eva fica chocada ao saber que vai responder em tribunal por tentativa de homicídio
Novelas
Hoje às 08:40