Big Brother - Especial - 31 de agosto de 2025

Há 3h e 33min
Big Brother - Especial - 31 de agosto de 2025 - TVI

Com Maria Botelho Moniz.

Mais Vistos

Menina de 5 anos morre quando brincava com os irmãos, após ser arrastada para uma conduta de águas pluviais

V+ TVI
Ontem às 14:55
1

Após rumores de namoro com Catarina Furtado, Carlão surpreende com foto de beijo: «Isto não é um 'selinho'!»

V+ TVI
29 ago, 12:43
2

Madalena Aragão e João Neves partilham notícia especial: «O melhor presente de sempre»

V+ TVI
Ontem às 15:32
3

Inês Aires Pereira fez procedimento estético. Veja como ficou e entenda o que é o skin booster

Novelas
29 ago, 15:33
4

Inês Aires Pereira e ex-companheiro surgem juntos, em dia especial

Novelas
24 mar, 15:26
5
06:49

Um dos momentos mais aguardados: Concorrentes ficam a saber o que aconteceu no mundo e as reações são de choque

Big Brother
Há 2h e 16min
6
EM DESTAQUE

Carolina Braga fala do fim do namoro com Diogo Bordin: “Há muita coisa que eu sei que não sei"

Dois às 10
29 ago, 13:01

Carolina Braga revela as razões do fim do namoro com Diogo Bordin e qual é o papel de António Leal e Silva

Big Brother
29 ago, 15:53

A família de Madalena Aragão e João Neves está a crescer: «O melhor presente de sempre»

Novelas
29 ago, 16:16

«Este vídeo não se pode perder»: Diogo Amaral mostra momento hilariante das férias com Jessica Athayde em Bali

Novelas
29 ago, 15:09

Imagens irresistíveis: O bebé de Maria Botelho Moniz num momento único

Big Brother
29 ago, 11:11

TVI PLAYER

Big Brother
Há 3h e 33min

Afonso e Miranda fogem das câmaras e dão o beijo mais esperado de todos longe de todos os olhares

Big Brother
29 ago, 12:13

Um dos momentos mais aguardados: Concorrentes ficam a saber o que aconteceu no mundo e as reações são de choque

Big Brother
Há 2h e 16min

Catarina Miranda sobre o noivado de Luíza Abreu e João Moura Caetano: «Não é bom»

Big Brother
Há 2h e 12min

Kina surpreende concorrentes com um mimo muito especial

Big Brother
Há 2h e 3min

Catarina Miranda reage ao noivado de Luíza Abreu em primeira mão: «Não posso falar muito sobre este assunto...»

Big Brother
Há 2h e 12min
A ACONTECER

Isaac Alfaiate, João Jesus e Evandro são «tramados» por mota e ficam cobertos de lama

Congela
Há 1h e 33min

Marta Gil, Sílvia Rizzo e Isaac Alfaiate são surpreendidos por mulher a vomitar e o cenário é de terror

Congela
Há 1h e 34min

Big Brother - Especial - 31 de agosto de 2025

Big Brother
Há 3h e 33min

Jornal Nacional - 30 de agosto de 2025

Jornal Nacional
Ontem às 19:55

Big Brother - Diário - 30 de agosto de 2025

Big Brother
Ontem às 19:10

Big Brother - Última Hora - 30 de agosto de 2025

Big Brother
Ontem às 17:35
NOVELAS

Exclusivo «A Fazenda»: Eva assume a Joel gostar de Talu

Novelas
29 ago, 11:19

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

Novelas
13 ago, 10:10

Vem aí «A Fazenda»: Júlia acusa Alba de ter protegido Duarte e permitido a violação

Novelas
29 ago, 09:16

Vem aí «A Fazenda»: Júlia quer justiça. Duarte terá de pagar pelo que fez

Novelas
29 ago, 09:16

Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"

Novelas
28 ago, 11:13

Ana Guiomar comemora 37 anos ao lado de alguém muito especial

Novelas
28 ago, 09:49
