TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Big Brother
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Goucha
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Big Brother - Especial - 31 de agosto de 2025
Há 3h e 33min
Com Maria Botelho Moniz.
Mais Vistos
Menina de 5 anos morre quando brincava com os irmãos, após ser arrastada para uma conduta de águas pluviais
V+ TVI
Ontem às 14:55
1
Após rumores de namoro com Catarina Furtado, Carlão surpreende com foto de beijo: «Isto não é um 'selinho'!»
V+ TVI
29 ago, 12:43
2
Madalena Aragão e João Neves partilham notícia especial: «O melhor presente de sempre»
V+ TVI
Ontem às 15:32
3
Inês Aires Pereira fez procedimento estético. Veja como ficou e entenda o que é o skin booster
Novelas
29 ago, 15:33
4
Inês Aires Pereira e ex-companheiro surgem juntos, em dia especial
Novelas
24 mar, 15:26
5
06:49
Um dos momentos mais aguardados: Concorrentes ficam a saber o que aconteceu no mundo e as reações são de choque
Big Brother
Há 2h e 16min
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Carolina Braga fala do fim do namoro com Diogo Bordin: “Há muita coisa que eu sei que não sei"
Dois às 10
29 ago, 13:01
Carolina Braga revela as razões do fim do namoro com Diogo Bordin e qual é o papel de António Leal e Silva
Big Brother
29 ago, 15:53
A família de Madalena Aragão e João Neves está a crescer: «O melhor presente de sempre»
Novelas
29 ago, 16:16
«Este vídeo não se pode perder»: Diogo Amaral mostra momento hilariante das férias com Jessica Athayde em Bali
Novelas
29 ago, 15:09
Após rumores de namoro com Catarina Furtado, Carlão surpreende com foto de beijo: «Isto não é um 'selinho'!»
V+ TVI
29 ago, 12:43
Imagens irresistíveis: O bebé de Maria Botelho Moniz num momento único
Big Brother
29 ago, 11:11
TVI PLAYER
Big Brother - Especial - 31 de agosto de 2025
Big Brother
Há 3h e 33min
Afonso e Miranda fogem das câmaras e dão o beijo mais esperado de todos longe de todos os olhares
Big Brother
29 ago, 12:13
Um dos momentos mais aguardados: Concorrentes ficam a saber o que aconteceu no mundo e as reações são de choque
Big Brother
Há 2h e 16min
Catarina Miranda sobre o noivado de Luíza Abreu e João Moura Caetano: «Não é bom»
Big Brother
Há 2h e 12min
Kina surpreende concorrentes com um mimo muito especial
Big Brother
Há 2h e 3min
Catarina Miranda reage ao noivado de Luíza Abreu em primeira mão: «Não posso falar muito sobre este assunto...»
Big Brother
Há 2h e 12min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Isaac Alfaiate, João Jesus e Evandro são «tramados» por mota e ficam cobertos de lama
Congela
Há 1h e 33min
Marta Gil, Sílvia Rizzo e Isaac Alfaiate são surpreendidos por mulher a vomitar e o cenário é de terror
Congela
Há 1h e 34min
Big Brother - Especial - 31 de agosto de 2025
Big Brother
Há 3h e 33min
Jornal Nacional - 30 de agosto de 2025
Jornal Nacional
Ontem às 19:55
Big Brother - Diário - 30 de agosto de 2025
Big Brother
Ontem às 19:10
Big Brother - Última Hora - 30 de agosto de 2025
Big Brother
Ontem às 17:35
Mais
NOVELAS
Exclusivo «A Fazenda»: Eva assume a Joel gostar de Talu
Novelas
29 ago, 11:19
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10
Vem aí «A Fazenda»: Júlia acusa Alba de ter protegido Duarte e permitido a violação
Novelas
29 ago, 09:16
Vem aí «A Fazenda»: Júlia quer justiça. Duarte terá de pagar pelo que fez
Novelas
29 ago, 09:16
Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"
Novelas
28 ago, 11:13
Ana Guiomar comemora 37 anos ao lado de alguém muito especial
Novelas
28 ago, 09:49