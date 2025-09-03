TVI PLAYER
Big Brother - Extra - 2 de setembro de 2025
Hoje às 00:15
Com Marta Cardoso.
EM DESTAQUE
Cláudio Ramos faz viagem no tempo e a diferença é abismal
Big Brother
Há 1h e 0min
Nunca é tarde. Aos 81 anos, Carlos Areia cumpre um grande desejo: «Foi assustador...»
Novelas
Há 51 min
Depois de casar com Rosa Bela, Carlos Areia cumpre sonho: «Tudo aquilo para mim era novo»
Novelas
Há 53 min
«Só Deus basta»: influencer e modelo despede-se das redes sociais para se tornar padre
V+ TVI
Há 28 min
Nuno Brito apresenta nova namorada e não é Adrielle Peixoto
Big Brother
Há 1h e 45min
Após três perdas gestacionais, Ana Soares e Ruben Silvestre vivem nova gravidez com medo: «Todas as idas à casa de banho...»
Dois às 10
Há 32 min
TVI PLAYER
Catarina Miranda atira-se a Maria Botelho Moniz
Big Brother
Hoje às 08:18
Provocação? Afonso e Miranda 'esfregam' na cara de Jéssica a dinâmica íntima que protagonizaram
Big Brother
Ontem às 17:07
Chá revelação: Descobrimos se Ruben Silvestre e Ana Soares vão ter um menino ou menina
Dois às 10
Há 1h e 6min
A Protegida: Há uma coisa que ainda ninguém sabe sobre o acidente de Teresa
A Protegida
Ontem às 23:30
Big Brother - Extra - 2 de setembro de 2025
Big Brother
Hoje às 00:15
Quantas vezes por semana um casal deve ter relações sexuais? A resposta de Susana Dias Ramos pode surpreender
Dois às 10
Há 1h e 48min
A ACONTECER
«Dois às 10» contactou centro de saúde onde bebé de 11 meses morreu à porta. Esta foi a resposta recebida
Dois às 10
Há 11 min
Leonor recorda diagnóstico de leucemia aos dez anos: «Fiquei muito assustada quando vi os meninos carecas»
Dois às 10
Há 46 min
Aos 10 anos, Leonor lutou contra um cancro... mas perdeu 12 amigos para mesma doença
Dois às 10
Há 58 min
Chá revelação: Descobrimos se Ruben Silvestre e Ana Soares vão ter um menino ou menina
Dois às 10
Há 1h e 6min
Ruben Silvestre recorda altos e baixos na relação com Ana Soares: «Ela nunca me largou a mão»
Dois às 10
Há 1h e 8min
Após várias gravidezes interrompidas, Ana Soares admite: «Cada ida à casa de banho é um medo»
Dois às 10
Há 1h e 21min
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Ary deixa Júlia a gritar por ajuda
Novelas
Há 3h e 51min
Vem aí em «A Protegida»: Hector é apanhado a ter relações sexuais com outra mulher
Novelas
Há 2h e 44min
Já o conhecemos há décadas, mas poucos sabem o verdadeiro nome de Tony Carreira. E vai surpreendê-lo
Novelas
Há 3h e 11min
A dias da lua de mel, atriz da TVI sofre acidente
Novelas
Há 2h e 30min
Sofia Arruda recusa-se a aceitar o seu nome de nascença: «Não gosto da conjugação. Não faz sentido»
Novelas
Há 2h e 50min
Vem aí em «A Fazenda»: Leonor traiu Gaspar com Miguel?
Novelas
Há 2h e 13min