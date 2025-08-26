TVI PLAYER
Big Brother - Extra - 25 de agosto de 2025
Hoje às 00:00
Com Marta Cardoso.
Mais Vistos
Perdeu «13 anos de trabalho» em segundos. Fanny Rodrigues alvo de roubo: «O pagamento de Deus vai chegar»
Big Brother
Ontem às 16:41
1
«Longe de tudo e de todos»: Fanny Rodrigues encanta seguidores com fotografias da viagem às Maldivas
Big Brother
23 abr, 10:19
2
«Pensaram que não tinha roupa para ocasião, que erro gravíssimo»: Katia Aveiro excluída de evento importante da cidade onde vive, no Brasil
V+ TVI
Ontem às 12:11
3
“Sósia” portuguesa de Georgina Rodríguez revela lucro de milhares de euros por mês. E não é como influencer
V+ TVI
Ontem às 18:21
4
Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão
Big Brother
Ontem às 00:21
5
A nova musa do Big Brother Verão? Ana Duarte exibe curvas e deixa tudo de queixo caído
Big Brother
20 jul, 22:36
6
EM DESTAQUE
O cerco está a apertar. Este é o novo leque de nomeados do Big Brother Verão
Big Brother
Ontem às 23:04
Irreconhecível: Atriz vencedora de um Óscar perde 46 quilos
Novelas
Ontem às 17:36
Kina acusa Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Eles dois levaram-me ao limite»
Dois às 10
Ontem às 15:51
Catarina Miranda é apanhada em flagrante e Gonçalo Quinaz não perdoa
Big Brother
Ontem às 17:19
Namoro a dois… até os filhos chegarem: Sofia Arruda diverte fãs com desabafo
Novelas
Ontem às 18:37
Mafalda Castro fez anos e a declaração de amor do namorado é de deitar uma lágrima
Big Brother
Ontem às 18:48
TVI PLAYER
Miranda em choque com confissão de Maria Botelho Moniz sobre Kina. Veja a reação da concorrente
Big Brother
Ontem às 22:33
Imagens impressionantes mostram mulher a ser brutalmente agredida pelo marido em frente ao filho menor na Madeira
Jornal Nacional
Ontem às 20:34
Brincadeira entre Catarina Miranda e Afonso Leitão corre mal. Concorrente ameaça com confessionário
Big Brother
Há 2h e 15min
Big Brother - Extra - 25 de agosto de 2025
Big Brother
Hoje às 00:00
A Protegida: Jorge manda Clarice seduzir Óscar e afastá-lo de Laura
A Protegida
Ontem às 23:20
Catarina Miranda atinge limite com Afonso Leitão: «Eu não quero mais falar contigo sobre este assunto»
Big Brother
Há 3h e 34min
A ACONTECER
Ricardo doou um rim à mãe e salvou-lhe a vida
Dois às 10
Há 11 min
Cláudio Ramos surpreendido com testemunho: «Nunca ninguém me falou da hemodiálise com esse sofrimento»
Dois às 10
Há 22 min
Cristina Ferreira para Luís Gonçalves: «Gostei tanto de andar aqui a discutir contigo»
Dois às 10
Há 49 min
Luís Gonçalves imagina-se a jogar com Catarina Miranda: «Não ia ser sereno»
Dois às 10
Há 49 min
Luís Gonçalves não mantém relação com ex-colegas? Vencedor confessa: «Não me identifico»
Dois às 10
Há 50 min
«Já gastaste o dinheiro?»: Luís Gonçalves revela o destino dos 100 mil euros do prémio do «Big Brother»
Dois às 10
Há 57 min
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel
Novelas
14 ago, 09:30
Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo
Novelas
14 ago, 08:56
Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade
Novelas
14 ago, 16:50
Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem
Novelas
14 ago, 08:15
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
13 ago, 11:21
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10