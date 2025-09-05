TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Big Brother
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Goucha
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Big Brother - Extra - 4 de setembro de 2025
Hoje às 00:10
Com Marta Cardoso.
Mais Vistos
As imagens aterradoras da tragédia que se abateu sobre Lisboa
Dois às 10
Ontem às 10:18
1
Última hora: Pai do menino resgatado dos escombros do Elevador da Glória afinal está vivo
Dois às 10
Hoje às 10:11
2
00:44
Cláudio Ramos dá notícia de última hora: «O impensável aconteceu»
Dois às 10
Hoje às 11:59
3
Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»
Big Brother
Ontem às 08:46
4
Já há um “herdeiro” de Manuel Luís Goucha na TVI? «É um homem com uma carreira de peso»
V+ TVI
3 set, 17:22
5
Catarina Miranda tenta (mais uma vez) beijar Afonso Leitão e este reage assim: As imagens do momento aqui
Big Brother
3 set, 17:48
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Última hora: Pai do menino resgatado dos escombros do Elevador da Glória afinal está vivo
Dois às 10
Hoje às 10:11
Fora de Portugal, Cristina Ferreira inicia contagem decrescente para o 48.º aniversário
Dois às 10
Hoje às 08:58
Filhos de Cristiano Ronaldo e Nininho Vaz Maia partilham das coisas mais importantes da vida
Dois às 10
Ontem às 17:32
Atriz da TVI denuncia fraude, que a pode prejudicar: «Nunca na vida... Nem que me pagassem»
Novelas
Ontem às 09:50
Big Brother Verão: Jéssica Vieira e Catarina Miranda vencem votação e têm jantar... constrangedor?
Big Brother
Ontem às 22:47
Manuel Luís Goucha recorda confidência de Cristina Ferreira: «É difícil guardar um segredo desta importância»
Dois às 10
Ontem às 16:08
TVI PLAYER
Dupla de costas voltadas? «Não fales mais para mim»: Afonso Leitão não perdoa Catarina Miranda
Big Brother
Hoje às 09:18
Catarina Miranda reage a atitude de Afonso Leitão: «Isto dá direito expulsão»
Big Brother
Há 1h e 57min
Jéssica Vieira passa-se com Catarina Miranda e pede para abandonar o almoço dos nomeados
Big Brother
Há 2h e 3min
A Protegida: Sem medos, Anita coloca Hector no lugar
A Protegida
Ontem às 23:25
Afonso Leitão afirma que trocava Jéssica Vieira por ex-concorrente e o nome é inesperado
Big Brother
Há 2h e 39min
Big Brother - Especial - 4 de setembro de 2025
Big Brother
Ontem às 21:45
Mais no TVI Player
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 5 de setembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 1h e 58min
TVI Jornal - 5 de setembro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 5min
Elevador da Glória: Quem eram os cinco portugueses que perderam a vida na tragédia
Dois às 10
Há 3h e 8min
Na Tailândia, Rafael enfrenta bactéria mortal e alergia ao tratamento: «Se não fui há bocado, vou agora»
Dois às 10
Há 3h e 33min
Entre a vida e a morte na Tailândia: Rafael Augusto enfrenta bactéria desconhecida e pensa «Vou morrer»
Dois às 10
Há 3h e 39min
Do sonho ao pesadelo: Atleta português quase morreu na Tailândia após infeção grave
Dois às 10
Há 3h e 47min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Talu pede Zuri em casamento
Novelas
Ontem às 11:39
Exclusivo «A Protegida»: Finalmente! O clima aquece entre Mariana e José Diogo
Novelas
Hoje às 09:01
A caminho dos 48 anos, Cristina Ferreira voa para o destino mais requisitado pelos famosos
Novelas
Hoje às 10:51
"Hoje fecho um ciclo muito importante na minha vida": Ator da TVI diz adeus à sua 'casa'
Novelas
Há 3h e 49min
"Que sorte a nossa de nos termos": Ana Guiomar mostra-se completamente encantada com 'bela e maravilhosa' surpresa
Novelas
Hoje às 11:28
Vem aí em «A Fazenda»: Está a chegar uma aliança perigosa, que pode destruir tudo e todos
Novelas
Hoje às 09:58