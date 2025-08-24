TVI PLAYER
Big Brother - Gala - 24 de agosto de 2025
Ontem às 21:30
Com Maria Botelho Moniz,
Big Brother Verão: expulso inesperado surpreende tudo e todos
Big Brother
Hoje às 00:38
1
Kina namora com homem mais novo. Quem é Rafael, o homem que conquistou o coração da estilista?
Big Brother
5 jul, 11:31
2
Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão
Big Brother
Hoje às 00:21
3
A nova musa do Big Brother Verão? Ana Duarte exibe curvas e deixa tudo de queixo caído
Big Brother
20 jul, 22:36
4
01:42
O Big Brother está prestes a mudar radicalmente. Veja o anúncio final de Maria Botelho Moniz
Big Brother
Hoje às 00:58
5
01:27
Expulsão inesperada: Este é o concorrente que abandona a casa do Big Brother
Big Brother
Hoje às 00:06
6
Ex-concorrente conheceu o pai graças à participação na Casa dos Segredos: «Recebi uma mensagem dele na gala final»
Big Brother
22 ago, 11:30
Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão
Big Brother
Hoje às 00:21
Cristina Ferreira surpreendida ao saber em direto que ator da TVI trabalha em restaurante
Novelas
22 ago, 15:47
Portugal arde: Ex-concorrente do Big Brother vive chamas de perto e sobrevive a incêndio com tanque de água
Big Brother
22 ago, 15:47
Marcia Soares celebra aniversário em grande: e este convidado surpreendeu a Internet
Big Brother
22 ago, 10:12
Após perda de peso drástica, AGIR surpreende com nova imagem: «Está irreconhecível»
V+ TVI
22 ago, 17:05
Expulsão inesperada: Este é o concorrente que abandona a casa do Big Brother
Big Brother
Hoje às 00:06
Lágrimas, abraços e a última mensagem: A despedida em que ninguém queria acreditar
Big Brother
Hoje às 00:13
Big Brother - Gala - 24 de agosto de 2025
Big Brother
Ontem às 21:30
Acordar difícil. Concorrentes mudam de casa e enfrentam as primeiras dificuldades
Big Brother
Há 1h e 9min
«Esta é a música favorita do meu filho»: Maria Botelho Moniz canta e faz revelação inédita
Big Brother
Ontem às 23:35
Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato
Big Brother
Hoje às 01:50
Apanhada em flagrante: Gonçalo Quinaz critica atitude de Catarina Miranda na ligação em direto à casa
Dois às 10
Há 32 min
Gonçalo Quinaz critica Catarina Miranda: «O que diz hoje, não diz amanhã»
Dois às 10
Há 36 min
Percentagens surpreendes no Big Brother Verão dividem comentadores: «Não tu acreditas nisso»
Dois às 10
Há 59 min
Comentadores em choque com expulsão no Big Brother Verão: «Ninguém esperava»
Dois às 10
Há 1h e 10min
Big Brother - Gala - 24 de agosto de 2025
Big Brother
Ontem às 21:30
Jornal Nacional - 24 de agosto de 2025
Jornal Nacional
Ontem às 19:55
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel
Novelas
14 ago, 09:30
Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo
Novelas
14 ago, 08:56
Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade
Novelas
14 ago, 16:50
Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem
Novelas
14 ago, 08:15
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
13 ago, 11:21
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10