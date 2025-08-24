O Secret Story está de volta!
Big Brother - Gala - 24 de agosto de 2025

Ontem às 21:30
Big Brother - Gala - 24 de agosto de 2025 - TVI

Com Maria Botelho Moniz,

Big Brother Verão: expulso inesperado surpreende tudo e todos

Big Brother
Hoje às 00:38
Kina namora com homem mais novo. Quem é Rafael, o homem que conquistou o coração da estilista?

Big Brother
5 jul, 11:31
Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

Big Brother
Hoje às 00:21
A nova musa do Big Brother Verão? Ana Duarte exibe curvas e deixa tudo de queixo caído

Big Brother
20 jul, 22:36
01:42

O Big Brother está prestes a mudar radicalmente. Veja o anúncio final de Maria Botelho Moniz

Big Brother
Hoje às 00:58
01:27

Expulsão inesperada: Este é o concorrente que abandona a casa do Big Brother

Big Brother
Hoje às 00:06
Ex-concorrente conheceu o pai graças à participação na Casa dos Segredos: «Recebi uma mensagem dele na gala final»

Big Brother
22 ago, 11:30

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

Big Brother
Hoje às 00:21

Cristina Ferreira surpreendida ao saber em direto que ator da TVI trabalha em restaurante

Novelas
22 ago, 15:47

Portugal arde: Ex-concorrente do Big Brother vive chamas de perto e sobrevive a incêndio com tanque de água

Big Brother
22 ago, 15:47

Marcia Soares celebra aniversário em grande: e este convidado surpreendeu a Internet

Big Brother
22 ago, 10:12

Após perda de peso drástica, AGIR surpreende com nova imagem: «Está irreconhecível»

V+ TVI
22 ago, 17:05

Expulsão inesperada: Este é o concorrente que abandona a casa do Big Brother

Big Brother
Hoje às 00:06

Lágrimas, abraços e a última mensagem: A despedida em que ninguém queria acreditar

Big Brother
Hoje às 00:13

Big Brother - Gala - 24 de agosto de 2025

Big Brother
Ontem às 21:30

Acordar difícil. Concorrentes mudam de casa e enfrentam as primeiras dificuldades

Big Brother
Há 1h e 9min

«Esta é a música favorita do meu filho»: Maria Botelho Moniz canta e faz revelação inédita

Big Brother
Ontem às 23:35

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

Big Brother
Hoje às 01:50
Apanhada em flagrante: Gonçalo Quinaz critica atitude de Catarina Miranda na ligação em direto à casa

Dois às 10
Há 32 min

Gonçalo Quinaz critica Catarina Miranda: «O que diz hoje, não diz amanhã»

Dois às 10
Há 36 min

Percentagens surpreendes no Big Brother Verão dividem comentadores: «Não tu acreditas nisso»

Dois às 10
Há 59 min

Comentadores em choque com expulsão no Big Brother Verão: «Ninguém esperava»

Dois às 10
Há 1h e 10min

Big Brother - Gala - 24 de agosto de 2025

Big Brother
Ontem às 21:30

Jornal Nacional - 24 de agosto de 2025

Jornal Nacional
Ontem às 19:55
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

Novelas
14 ago, 09:30

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

Novelas
14 ago, 08:56

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

Novelas
14 ago, 16:50

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

Novelas
14 ago, 08:15

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Novelas
13 ago, 11:21

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

Novelas
13 ago, 10:10
