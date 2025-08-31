Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Big Brother - Gala - 31 de agosto de 2025

Ontem às 21:30
Big Brother - Gala - 31 de agosto de 2025 - TVI

Com Maria Botelho Moniz.

Mais Vistos

04:37

A pergunta inesperada de Afonso Leitão à mãe perante surpresa: e não envolve Catarina Miranda

Big Brother
Ontem às 23:19
1

Está revelado o concorrente expulso da noite e a diferença percentual é algo nunca antes visto

Big Brother
Hoje às 00:10
2

Maria Botelho Moniz deslumbra na gala do Big Brother com vestido de fazer parar a emissão

Big Brother
Ontem às 22:12
3

«Eu fiz uma cirurgia estética sem saber que estava grávida e...»: Jéssica Vieira emociona o país com Curva da Vida

Big Brother
Ontem às 23:47
4
08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

Big Brother
Hoje às 00:49
5
02:48

Está conquistado o tão desejado passaporte: este é o primeiro finalista do BB Verão

Big Brother
Hoje às 00:32
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Gala do Big Brother Verão arranca com surpresa emocionante do filho de Maria Botelho Moniz

Big Brother
Ontem às 22:23

O vestido mais sensual do verão é o de Matilde Reymão. E nós sabemos onde se vende

Novelas
Ontem às 12:24

A história que marca a família de Cristina Ferreira: «O meu avô morreu de amor»

Dois às 10
Há 1h e 50min

'De preto, nunca me comprometo': Maria Botelho Moniz surpreende com o look mais elegante de sempre

Big Brother
Ontem às 22:16

O fim de agosto traz uma encruzilhada. E quatro signos do zodíaco vão ser obrigados a repensar prioridades

V+ TVI
Ontem às 09:31

Vem aí em «A Protegida»: Sujos e mais próximos que nunca... Será assim o primeiro beijo de Óscar e Laura?

Novelas
29 ago, 18:17

TVI PLAYER

Big Brother - Gala - 31 de agosto de 2025

Big Brother
Ontem às 21:30

Curva da vida de Jéssica Vieira: «Achei que era a culpada pela minha gravidez não ter evoluído»

Big Brother
Ontem às 23:32

A pergunta inesperada de Afonso Leitão à mãe perante surpresa: e não envolve Catarina Miranda

Big Brother
Ontem às 23:19

Está conquistado o tão desejado passaporte: este é o primeiro finalista do BB Verão

Big Brother
Hoje às 00:32

Emoção à flor da pele: Jéssica Vieira em pranto com presente carregado de significado

Big Brother
Há 2h e 39min

Já conhecemos o primeiro concorrente salvo da noite. E este foi o resultado

Big Brother
Ontem às 23:05
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Cristina Ferreira sobre Catarina Miranda: «Eu achava que ela estava apaixonada pelo Afonso, mas...»

Dois às 10
Há 20 min

Viriato Quintela e Catarina Miranda já se conheciam antes do «Big Brother Verão»? Adriano Silva Martins revela tudo

Dois às 10
Há 50 min

Cristina Ferreira comenta «Big Brother Verão»: «Entre a Catarina Miranda e o Afonso...»

Dois às 10
Há 50 min

António Leal e Silva quebra silêncio e fala de Diogo Bordin

Dois às 10
Há 53 min

Gonçalo Quinaz implacável com Catarina Miranda: «Diz isso há várias edições e nunca ganhou»

Dois às 10
Há 1h e 4min

No dia em que Catarina Miranda for ao «Dois às 10», é isto que vai acontecer

Dois às 10
Há 1h e 19min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: O verdadeiro esconderijo de Duarte é descoberto?

Novelas
Há 38 min

Vem aí em «A Protegida»: Mariana toma uma decisão radical, que envolve Gina

Novelas
Há 12 min

Descobrimos a companhia de Ana Guiomar em férias paradisíacas

Novelas
Há 20 min

Atriz da TVI vive situação caricata e recebe centenas de mensagens: «Confesso que como lesada...»

Novelas
Há 53 min

Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"

Novelas
28 ago, 11:13

Vem aí em «A Fazenda»: O verdadeiro esconderijo de Duarte é descoberto?

Novelas
Há 38 min
IOL Footer MIN