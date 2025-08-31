TVI PLAYER
Big Brother - Gala - 31 de agosto de 2025
Ontem às 21:30
Com Maria Botelho Moniz.
Mais Vistos
04:37
A pergunta inesperada de Afonso Leitão à mãe perante surpresa: e não envolve Catarina Miranda
Big Brother
Ontem às 23:19
1
Está revelado o concorrente expulso da noite e a diferença percentual é algo nunca antes visto
Big Brother
Hoje às 00:10
2
Maria Botelho Moniz deslumbra na gala do Big Brother com vestido de fazer parar a emissão
Big Brother
Ontem às 22:12
3
«Eu fiz uma cirurgia estética sem saber que estava grávida e...»: Jéssica Vieira emociona o país com Curva da Vida
Big Brother
Ontem às 23:47
4
08:07
Descubra quem são os nomeados da próxima semana
Big Brother
Hoje às 00:49
5
02:48
Está conquistado o tão desejado passaporte: este é o primeiro finalista do BB Verão
Big Brother
Hoje às 00:32
6
EM DESTAQUE
Gala do Big Brother Verão arranca com surpresa emocionante do filho de Maria Botelho Moniz
Big Brother
Ontem às 22:23
O vestido mais sensual do verão é o de Matilde Reymão. E nós sabemos onde se vende
Novelas
Ontem às 12:24
A história que marca a família de Cristina Ferreira: «O meu avô morreu de amor»
Dois às 10
Há 1h e 50min
'De preto, nunca me comprometo': Maria Botelho Moniz surpreende com o look mais elegante de sempre
Big Brother
Ontem às 22:16
O fim de agosto traz uma encruzilhada. E quatro signos do zodíaco vão ser obrigados a repensar prioridades
V+ TVI
Ontem às 09:31
Vem aí em «A Protegida»: Sujos e mais próximos que nunca... Será assim o primeiro beijo de Óscar e Laura?
Novelas
29 ago, 18:17
TVI PLAYER
Big Brother - Gala - 31 de agosto de 2025
Big Brother
Ontem às 21:30
Curva da vida de Jéssica Vieira: «Achei que era a culpada pela minha gravidez não ter evoluído»
Big Brother
Ontem às 23:32
A pergunta inesperada de Afonso Leitão à mãe perante surpresa: e não envolve Catarina Miranda
Big Brother
Ontem às 23:19
Está conquistado o tão desejado passaporte: este é o primeiro finalista do BB Verão
Big Brother
Hoje às 00:32
Emoção à flor da pele: Jéssica Vieira em pranto com presente carregado de significado
Big Brother
Há 2h e 39min
Já conhecemos o primeiro concorrente salvo da noite. E este foi o resultado
Big Brother
Ontem às 23:05
A ACONTECER
Cristina Ferreira sobre Catarina Miranda: «Eu achava que ela estava apaixonada pelo Afonso, mas...»
Dois às 10
Há 20 min
Viriato Quintela e Catarina Miranda já se conheciam antes do «Big Brother Verão»? Adriano Silva Martins revela tudo
Dois às 10
Há 50 min
Cristina Ferreira comenta «Big Brother Verão»: «Entre a Catarina Miranda e o Afonso...»
Dois às 10
Há 50 min
António Leal e Silva quebra silêncio e fala de Diogo Bordin
Dois às 10
Há 53 min
Gonçalo Quinaz implacável com Catarina Miranda: «Diz isso há várias edições e nunca ganhou»
Dois às 10
Há 1h e 4min
No dia em que Catarina Miranda for ao «Dois às 10», é isto que vai acontecer
Dois às 10
Há 1h e 19min
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: O verdadeiro esconderijo de Duarte é descoberto?
Novelas
Há 38 min
Vem aí em «A Protegida»: Mariana toma uma decisão radical, que envolve Gina
Novelas
Há 12 min
Descobrimos a companhia de Ana Guiomar em férias paradisíacas
Novelas
Há 20 min
Atriz da TVI vive situação caricata e recebe centenas de mensagens: «Confesso que como lesada...»
Novelas
Há 53 min
Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"
Novelas
28 ago, 11:13
Vem aí em «A Fazenda»: O verdadeiro esconderijo de Duarte é descoberto?
Novelas
Há 38 min