Big Brother - Gala - 7 de setembro de 2025

Ontem às 21:30
Big Brother - Gala - 7 de setembro de 2025 - TVI

Com Maria Botelho Moniz.

As palavras mais esperadas. Afonso quebra silêncio sobre a relação com Jéssica: «Não era verdade»

Big Brother
Hoje às 00:30
1

Apaixonaram-se, separaram-se e o destino voltou a juntá-los: A história de amor de Jéssica e Afonso em imagens

Big Brother
19 ago, 14:12
2
09:24

A espera terminou! Saiba quem foi expulso e quem se consagrou finalista do Big Brother Verão

Big Brother
Hoje às 00:31
3

Foi expulsa a dias da final, mas ganhou o prémio mais valioso de todos. Bruna quase desmaiou com novidade

Big Brother
Há 1h e 48min
4

Um tumor, ameaças de morte à mãe e a relação com Jéssica: Afonso chora desalmadamente na Curva da Vida

Big Brother
Hoje às 00:25
5

Um pequeno apresentador em palco. Filho de Maria Botelho Moniz é protagonista nos bastidores do BB Verão

Big Brother
Ontem às 23:10
6
Eram crianças e faziam sucesso ao lado do pai. As filhas de António Raminhos cresceram e continuam encantadoras

Dois às 10
5 set, 20:10

Mia Rose não é o verdadeiro nome da artista. Nasceu com um nome português mas não o usa

Novelas
6 set, 11:10

Cristiano Ronaldo e Gerogina Rodríguez vão mesmo casar? Esta pode ser a prova que todos esperavam

V+ TVI
5 set, 17:40

Vem aí em «A Fazenda»: Ary e Ivandro vão ajudar Daniela e já têm um plano

Novelas
Há 2h e 18min

Big Brother - Gala - 7 de setembro de 2025

Big Brother
Ontem às 21:30

A revelação da noite! Estúdio em euforia com a concorrente mais votada da noite e não é quem está à espera

Big Brother
Hoje às 01:06

Será o fim dos CALE? Catarina Miranda questiona o amigo e leva resposta

Big Brother
Há 3h e 30min

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

Big Brother
Hoje às 00:15

Catarina Miranda provoca acesa discussão entre comentadores do Big Brother na manhã da TVI

Dois às 10
Há 1h e 39min
O agradecimento emotivo de uma mãe em lágrimas: «Muito obrigada por me terem salvo!»

Querido, Mudei a Casa!
Há 18 min

Descubra quem é o novo jurado do «Funtástico» - Goucha: «Foi o menino bonito deste País durante décadas e décadas!»

Funtástico
Há 51 min

Momento único! Goucha recebe abraço inesperado e emociona todos: «Perdi-me de amores...»

Funtástico
Há 54 min

Cláudio Ramos partilha opinião pouco popular sobre o Big Brother Verão: «Vocês não vão concordar comigo»

Dois às 10
Há 1h e 19min

Vem aí em «A Fazenda»: Talu pede Zuri em casamento

Novelas
4 set, 11:39

Exclusivo «A Protegida»: Finalmente! O clima aquece entre Mariana e José Diogo

Novelas
5 set, 09:01

A caminho dos 48 anos, Cristina Ferreira voa para o destino mais requisitado pelos famosos

Novelas
5 set, 10:51

"Hoje fecho um ciclo muito importante na minha vida": Ator da TVI diz adeus à sua 'casa'

Novelas
5 set, 12:14

"Que sorte a nossa de nos termos": Ana Guiomar mostra-se completamente encantada com 'bela e maravilhosa' surpresa

Novelas
5 set, 11:28

Vem aí em «A Fazenda»: Está a chegar uma aliança perigosa, que pode destruir tudo e todos

Novelas
5 set, 09:58