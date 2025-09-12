TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Big Brother
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Goucha
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Big Brother - Gala Final - 12 de setembro de 2025
Ontem às 21:25
Com Maria Botelho Moniz.
Mais Vistos
Jéssica vence e Catarina Miranda fica em segundo. As imagens mais marcantes do derradeiro momento
Big Brother
Hoje às 01:07
1
O que fez Catarina Miranda após o fim da gala final? E não foi acompanhada por Afonso
Big Brother
Há 3h e 42min
2
06:05
A reação imperdível de Catarina Miranda à vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão
Big Brother
Hoje às 00:55
3
Afonso Leitão fica em quarto lugar. E a reação de Catarina Miranda dá que falar
Big Brother
Ontem às 23:17
4
Final muito renhida. Jéssica vence a final do Big Brother Verão e Catarina Miranda fica em segundo lugar
Big Brother
Hoje às 01:11
5
As primeiras palavras de Jéssica após a vitória surpreendente no Big Brother Verão
Big Brother
Hoje às 01:38
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Jéssica Vieira vence o Big Brother Verão! A reação da avó de Catarina Miranda salta à vista
Big Brother
Hoje às 01:01
Maria Botelho Moniz abraça o noivo nos bastidores da gala final do Big Brother. E as imagens são apaixonantes
Big Brother
Ontem às 23:40
Enquanto Afonso Leitão fala, a multidão grita o nome de Jéssica em apoio! Veja as reações
Big Brother
Ontem às 22:08
Depois de ficar em 2º lugar no Big Brother Verão, Afonso consola Catarina Miranda
Big Brother
Hoje às 01:02
Este foi o vestido que mais deu que falar na apresentação da nova grelha da TVI
V+ TVI
Ontem às 16:52
Já arrancaram as gravações de «Amor à prova»: eis as primeiras imagens
Novelas
Ontem às 14:47
TVI PLAYER
A reação imperdível de Catarina Miranda à vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão
Big Brother
Hoje às 00:55
Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother
Big Brother
Hoje às 00:58
Perante grandes elogios a Jéssica Vieira, Catarina Miranda reage
Big Brother
Ontem às 22:40
Jéssica Vieira vence o Big Brother Verão! A reação da avó de Catarina Miranda salta à vista
Big Brother
Hoje às 01:01
Depois de ficar em 2º lugar no Big Brother Verão, Afonso consola Catarina Miranda
Big Brother
Hoje às 01:02
Big Brother - Gala Final - 12 de setembro de 2025
Big Brother
Ontem às 21:25
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Mariana - 13 de setembro de 2025
Mariana
Hoje às 01:40
Festa é festa: Último episódio
Festa é festa
Hoje às 01:05
Big Brother - Gala Final - 12 de setembro de 2025
Big Brother
Ontem às 21:25
Jornal Nacional - 12 de setembro de 2025
Jornal Nacional
Ontem às 19:55
Big Brother - A Caminho da Final - 12 de setembro de 2025
Big Brother
Ontem às 18:00
Quando a tranquilidade vale mais do que dinheiro
A Sentença
Ontem às 17:32
Mais
NOVELAS
«Esta novela tem tudo para agarrar o público»: Terra Forte promete fazer a diferença nas suas noites
Novelas
11 set, 19:43
Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque
Novelas
10 set, 09:27
20 anos depois: Benedita Pereira e João Catarré estão de volta à TVI e protagonizam novo par romântico
Novelas
11 set, 19:10
Com calças estilo anos 90, Kelly Bailey 'quebra a regra'
Novelas
11 set, 19:33
«Tanto tempo sem ti»: Aos 98 anos, Ruy de Carvalho emociona ao falar do grande amor da sua vida
Novelas
11 set, 14:43
Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre
Novelas
9 set, 10:44