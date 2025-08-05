Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 21 min

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 1h e 3min

Soma e segue - Gravação automática

Soma e segue
Há 2h e 8min

Quando o caminho para o mar é fechado a cadeado

A Sentença
Há 3h e 28min

A Sentença - "À margem" e "Procura-se"

A Sentença
Hoje às 14:50

Imagens exclusivas: Em Lisboa Tuk Tuks fazem ruas em contramão para fugir à polícia

TVI Jornal
Hoje às 14:37

TVI - Em cima da hora - 7 de agosto de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:05

TVI Jornal - 7 de agosto de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Maria Botelho Moniz surpreende com opinião sobre concorrente: «Doa a quem doer, está a ser quem é»

Dois às 10
Hoje às 12:15

Maria Botelho Moniz sobre concorrente do «Big Brother Verão»: «Está a fazer a melhor passagem por um reality»

Dois às 10
Hoje às 12:15

Maria Botelho Moniz tem favoritos no «Big Brother Verão»? Apresentadora revela: «Sei que estão a ser exatamente o que são»

Dois às 10
Hoje às 12:15

Em lágrimas, Maria Botelho Moniz responde a pergunta de Cláudio Ramos: «Nunca acreditaria»

Dois às 10
Hoje às 12:08

Mais Vistos

Areia branca e piscinas flutuantes: o paraíso português que está a conquistar todos os visitantes

Dois às 10
5 ago, 15:00
1

Praia Fluvial Albergaria dos Fusos

17 jul, 11:23
2

Este cantor esqueceu-se de cantar, mas o som continuou. E Cláudio Ramos nem queria acreditar

Big Brother
Hoje às 14:32
3

«Até sempre»: De luto, José Raposo faz uma última homenagem à cantora que conquistou gerações

Novelas
21 jul, 15:18
4

José Raposo dá novidade inesperada e os fãs reagem em peso

Novelas
Hoje às 13:32
5
01:13

Insólito: Em direto, cantor esqueceu-se de cantar e deixou Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz sem reação

Dois às 10
Hoje às 10:46
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

A pergunta de Cláudio Ramos que deixou Maria Botelho Moniz emocionada

Dois às 10
Hoje às 15:01

Pode receber até 1.683€ do Estado para trocar o fogão a gás por um elétrico

Dois às 10
Hoje às 15:00

O recibo do multibanco que normalmente deita fora tem mais informação do que pensa

Dois às 10
Hoje às 14:30

Gravidez a caminho? Maria Botelho Moniz revela detalhes privados: «Quero dar-lhe um irmão»

Big Brother
Hoje às 15:03

Filho de Marta Cruz abre o coração sobre a transição de género: «Olho-me ao espelho, é libertador»

Big Brother
Hoje às 14:10

Vem aí em «A Fazenda»: Joel maltrata Zulmira, deixando-a em lágrimas

Novelas
Hoje às 11:11

TVI PLAYER

Avião sobrevoa Malveira e a mensagem deixou Miranda e Leitão de boca aberta

Big Brother
Hoje às 15:26

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 1h e 3min

A Protegida: Mariana rejeita proposta de Anita e é indelicada

A Protegida
Ontem às 23:20

Dois às 10 - Maria Botelho Moniz radiante com sucesso do «Big Brother Verão»

Dois às 10
Hoje às 09:50

Big Brother Verão - Extra - 7 de agosto de 2025

Big Brother
Hoje às 00:00

A Fazenda: Alex destrói Júlia e é o fim

A Fazenda
Ontem às 22:25
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 21 min

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 1h e 3min

Soma e segue - Gravação automática

Soma e segue
Há 2h e 8min

Quando o caminho para o mar é fechado a cadeado

A Sentença
Há 3h e 28min

A Sentença - "À margem" e "Procura-se"

A Sentença
Hoje às 14:50

Imagens exclusivas: Em Lisboa Tuk Tuks fazem ruas em contramão para fugir à polícia

TVI Jornal
Hoje às 14:37
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Joel maltrata Zulmira, deixando-a em lágrimas

Novelas
Hoje às 11:11

Vem aí em «A Protegida»: Mariana dá oportunidade ao amor... de Hector?

Novelas
Hoje às 09:16

José Raposo dá novidade inesperada e os fãs reagem em peso

Novelas
Hoje às 13:32

Atriz da TVI vive situação delicada e revolta-se: “Se me voltam a fazer isto, não respondo por mim

Novelas
Hoje às 15:32

Aos 98 anos, Ruy de Carvalho está de férias num dos lugares mais bonitos de Portugal

Novelas
Ontem às 09:18

Vem aí em «A Fazenda»: Eva acorda e faz revelação bombástica que vai mudar tudo

Novelas
Hoje às 09:47
IOL Footer MIN