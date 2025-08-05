Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Isabel questiona Óscar sobre Laura: «Há aí alguma coisa que me está a escapar?»
A Protegida
Há 43 min
«Achas que alguém vai acreditar que te deixei inconsciente no meio do incêndio e fugi?!»
A Fazenda
Há 1h e 33min
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Pode receber até 1.683€ do Estado para trocar o fogão a gás por um elétrico
Dois às 10
Hoje às 15:00
O recibo do multibanco que normalmente deita fora tem mais informação do que pensa
Dois às 10
Hoje às 14:30
Gravidez a caminho? Maria Botelho Moniz revela detalhes privados: «Quero dar-lhe um irmão»
Big Brother
Hoje às 15:03
Filho de Marta Cruz abre o coração sobre a transição de género: «Olho-me ao espelho, é libertador»
Big Brother
Hoje às 14:10
TVI PLAYER
Avião sobrevoa Malveira e a mensagem deixou Miranda e Leitão de boca aberta
Big Brother
Hoje às 15:26
A prova semanal foi bem sucedida contudo houve discussão e Paim foi o protagonista «Já fazes pouco»
Big Brother
Hoje às 18:53
Dois às 10 - Maria Botelho Moniz radiante com sucesso do «Big Brother Verão»
Dois às 10
Hoje às 09:50
Em lágrimas, Maria Botelho Moniz responde a pergunta de Cláudio Ramos: «Nunca acreditaria»
Dois às 10
Hoje às 12:08
A ACONTECER
NOVELAS
Atriz da TVI vive situação delicada e revolta-se: “Se me voltam a fazer isto, não respondo por mim
Novelas
Hoje às 15:32
Aos 98 anos, Ruy de Carvalho está de férias num dos lugares mais bonitos de Portugal
Novelas
Ontem às 09:18