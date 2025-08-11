Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
A Protegida - A Protegida: Hector bate em si próprio e culpa José Diogo - Gravação automática
A Protegida
Há 2h e 48min
A Fazenda - A Fazenda: Eva acorda e tem algo bombástico para dizer - Gravação automática
A Fazenda
Há 3h e 36min
Anita revela: «O que eu vi foi tu a bateres em ti próprio e a dizeres que era ele»
A Protegida
Há 3h e 48min
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Descubra a praia fluvial que parece um resort de luxo, a menos de 2 horas de Lisboa e Porto
V+ TVI
Ontem às 11:15
Última Hora. Bruno de Carvalho é Expulso do Big Brother Verão após pontapé
Big Brother
Ontem às 22:03
“Já vejo resultados após cinco semanas”: a máquina de depilação mais vendida da Amazon está com desconto
Ontem às 11:24
Cristina Ferreira sobre Daniela Santos: «O que aconteceu à Daniela foi estar perdidamente apaixonada pelo Afonso»
Dois às 10
Ontem às 10:20
TVI PLAYER
Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother
Big Brother
Ontem às 23:03
A ACONTECER
A Protegida - A Protegida: Hector bate em si próprio e culpa José Diogo - Gravação automática
A Protegida
Há 2h e 48min
NOVELAS
Atriz da TVI recorda período difícil: «Devido ao cancro do pulmão mudei a minha vida toda (...)»
Novelas
Ontem às 12:45
«Era isto e só isto que queria»: Sara Prata vive dia de aniversário único e inesquecível
Novelas
Ontem às 12:57