Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

A Fazenda: Ary e Júlia dão beijo apaixonado

A Fazenda
Há 11 min

Jornal Nacional - Gravação automática

Jornal Nacional
Há 19 min

A Fazenda: Mafalda conta a verdade a Eduardo sobre a traição

A Fazenda
Há 21 min

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 2h e 22min

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 3h e 1min

Soma e segue - Gravação automática

Soma e segue
Hoje às 18:17

A Sentença - Gravação automática

A Sentença
Hoje às 18:02

TVI - Em cima da hora - 20 de agosto de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:05

TVI Jornal - 20 de agosto de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Jovens provocam incêndio na praia

Dois às 10
Hoje às 12:40

Homem ateia oito incêndios em menos de uma semana sem motivo aparente

Dois às 10
Hoje às 12:38

Enquanto lutava contra o segundo cancro, Ivete descobriu a traição do marido

Dois às 10
Hoje às 12:12

Mais Vistos

«Mergulhamos na escuridão»: Companheiro de Maria Botelho Moniz e o filho têm um ritual único todas as noites

Novelas
Ontem às 16:12
1

Filho de Maria Botelho Moniz encanta os fãs: «Sempre com um ar tão feliz»

Novelas
15 jul, 16:11
2

Até cresce água na boca: Cristina Ferreira partilha receitas saudáveis e rápidas de fazer

Big Brother
3 jun, 15:01
3

«Feito pelo meu amor»: O jantar saudável e delicioso que João Monteiro fez para Cristina Ferreira

Big Brother
Hoje às 11:01
4

Esta praia fluvial com parque aquático é o destino ideal para quem procura diversão no meio da natureza

V+ TVI
Ontem às 17:27
5

O que levar quando é convidado para jantar em casa de amigos

Dois às 10
18 ago, 15:30
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Pedro Bianchi Prata celebra 51.º aniversário rodeado de amor, com Maria Botelho Moniz e o filho Vicente

Big Brother
Hoje às 16:22

Portugal tem praias que surpreendem para além do mar. Este refúgio é exemplo disso

Dois às 10
Hoje às 14:30

Já viu a a reação de Jessica Athayde à surpresa adorável de Diogo Amaral?

Novelas
Hoje às 14:55

João Monteiro prepara jantar saudável para Cristina Ferreira. E este ingrediente vai surpreender

Big Brother
Hoje às 16:26

Participe na votação gratuita e decida o próximo desafio de um concorrente do Big Brother Verão

Big Brother
Ontem às 19:14

Irmã de Renato Seabra, condenado pela morte de Carlos Castro, torna-se figura pública pelo seu trabalho. Saiba quem é

V+ TVI
Hoje às 12:02

TVI PLAYER

Caixa da imunidade chega à casa: concorrente parte-a e as consequências são inesperadas

Big Brother
Hoje às 10:52

Inédito: Cobra entra na casa e concorrentes entram em pânico

Big Brother
Hoje às 18:00

Descubra aqui o que une Kina à família de Mickael Carreira... e que nem o cantor sabia

Big Brother
Há 2h e 43min

A casa deste homem está no caminho do fogo: ele diz à CNN que vai fazer um apelo, faz isso e emociona-se

CNN Fim de Tarde
Hoje às 18:36

Mickael Carreira invade a casa do Big Brother e as reações são surpreendentes

Big Brother
Há 3h e 17min

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 2h e 22min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

A Fazenda: Ary e Júlia dão beijo apaixonado

A Fazenda
Há 11 min

Jornal Nacional - Gravação automática

Jornal Nacional
Há 19 min

A Fazenda: Mafalda conta a verdade a Eduardo sobre a traição

A Fazenda
Há 21 min

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 2h e 22min

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 3h e 1min

Soma e segue - Gravação automática

Soma e segue
Hoje às 18:17
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

Novelas
14 ago, 09:30

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

Novelas
14 ago, 08:56

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

Novelas
14 ago, 16:50

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

Novelas
14 ago, 08:15

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Novelas
13 ago, 11:21

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

Novelas
13 ago, 10:10
IOL Footer MIN