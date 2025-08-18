Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Mariana - Gravação automática

Mariana
Há 52 min

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 1h e 10min

Festa é festa - 20 de agosto - Gravação automática

Festa é festa
Há 1h e 12min

A Protegida - 20 de agosto - Gravação automática

A Protegida
Há 3h e 6min

A Fazenda - 20 de agosto - Gravação automática

A Fazenda
Há 3h e 46min

A Fazenda: Becas descobre a verdade sobre a relação de Talu e Eva

A Fazenda
Há 3h e 48min

Clarice emociona-se ao saber que é avó e Mónica chora

A Protegida
Há 3h e 53min

A Fazenda: Talu quer passar a noite com Eva 

A Fazenda
Há 3h e 53min

Mariana espera notícias da filha e Laura reage

A Protegida
Há 3h e 58min

A Fazenda: Talu e Eva unidos contra Joel

A Fazenda
Ontem às 23:20

Gonçalo conta a Mónica e a Clarice que têm um bebé na família

A Protegida
Ontem às 23:20

Rui perde a cabeça e destrói ritual

A Protegida
Ontem às 23:15

Mais Vistos

Experimente adicionar vinagre ao cozinhar o arroz. Nós já não o preparamos de outra forma

Dois às 10
18 ago, 18:30
1

«Mergulhamos na escuridão»: Companheiro de Maria Botelho Moniz e o filho têm um ritual único todas as noites

Novelas
19 ago, 16:12
2

Filho de Maria Botelho Moniz encanta os fãs: «Sempre com um ar tão feliz»

Novelas
15 jul, 16:11
3

O que levar quando é convidado para jantar em casa de amigos

Dois às 10
18 ago, 15:30
4

Esta praia fluvial com parque aquático é o destino ideal para quem procura diversão no meio da natureza

V+ TVI
19 ago, 17:27
5

Até cresce água na boca: Cristina Ferreira partilha receitas saudáveis e rápidas de fazer

Big Brother
3 jun, 15:01
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Pedro Bianchi Prata celebra 51.º aniversário rodeado de amor, com Maria Botelho Moniz e o filho Vicente

Big Brother
Ontem às 16:22

Portugal tem praias que surpreendem para além do mar. Este refúgio é exemplo disso

Dois às 10
Ontem às 14:30

Já viu a a reação de Jessica Athayde à surpresa adorável de Diogo Amaral?

Novelas
Ontem às 14:55

João Monteiro prepara jantar saudável para Cristina Ferreira. E este ingrediente vai surpreender

Big Brother
Ontem às 16:26

Participe na votação gratuita e decida o próximo desafio de um concorrente do Big Brother Verão

Big Brother
19 ago, 19:14

Irmã de Renato Seabra, condenado pela morte de Carlos Castro, torna-se figura pública pelo seu trabalho. Saiba quem é

V+ TVI
Ontem às 12:02

TVI PLAYER

Caixa da imunidade chega à casa: concorrente parte-a e as consequências são inesperadas

Big Brother
Ontem às 10:52

«Eu quero ir o mais longe possível com ela»: Afonso Leitão desabafa sobre Catarina Miranda

Big Brother
Ontem às 19:36

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 1h e 10min

A Protegida - 20 de agosto - Gravação automática

A Protegida
Há 3h e 6min

Ciúmes de Mickael Carreira? Afonso assegura que não: «Não gosto de ti nesse sentido»

Big Brother
Ontem às 21:31

Após Afonso ceder moeda a concorrente... será que é desta que ganha um passaporte para a Final?

Big Brother
Ontem às 22:53
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Mariana - Gravação automática

Mariana
Há 52 min

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 1h e 10min

Festa é festa - 20 de agosto - Gravação automática

Festa é festa
Há 1h e 12min

A Protegida - 20 de agosto - Gravação automática

A Protegida
Há 3h e 6min

A Fazenda - 20 de agosto - Gravação automática

A Fazenda
Há 3h e 46min

A Fazenda: Becas descobre a verdade sobre a relação de Talu e Eva

A Fazenda
Há 3h e 48min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

Novelas
14 ago, 09:30

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

Novelas
14 ago, 08:56

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

Novelas
14 ago, 16:50

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

Novelas
14 ago, 08:15

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Novelas
13 ago, 11:21

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

Novelas
13 ago, 10:10
IOL Footer MIN