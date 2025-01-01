Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Entre os 10 e os 14 anos, menino terá andado de trotineta a atear fogos com fósforos. Muitos transformavam-se em grandes incêndios
Dois às 10
Hoje às 12:41
Bombeiro que agrediu mulher à frente do filho chorou durante toda a sessão no tribunal. Fica em prisão preventiva
Dois às 10
Hoje às 12:34
Beatriz tem um cancro desde os 10 anos. Pais desesperaram quando souberam que tumor não pode ser removido
Dois às 10
Hoje às 11:58
Beatriz vive com um tumor cerebral desde os 10 anos: "temos uma faca espetada, estamos sempre com medo"
Dois às 10
Hoje às 11:55
Cláudio Ramos esclarece relação entre António Leal e Silva e..... Diogo Bordin
Dois às 10
Hoje às 11:43
Carolina Braga voltou para o ex-namorado? Ex-concorrente do Big Brother revela o que aconteceu depois de sair da casa
Dois às 10
Hoje às 11:41
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Carolina Braga fala do fim do namoro com Diogo Bordin: “Há muita coisa que eu sei que não sei"
Dois às 10
Hoje às 13:01
Carolina Braga revela as razões do fim do namoro com Diogo Bordin e qual é o papel de António Leal e Silva
Big Brother
Hoje às 15:53
A família de Madalena Aragão e João Neves está a crescer: «O melhor presente de sempre»
Novelas
Hoje às 16:16
«Este vídeo não se pode perder»: Diogo Amaral mostra momento hilariante das férias com Jessica Athayde em Bali
Novelas
Hoje às 15:09
Após rumores de namoro com Catarina Furtado, Carlão surpreende com foto de beijo: «Isto não é um 'selinho'!»
V+ TVI
Hoje às 12:43
TVI PLAYER
Afonso e Miranda fogem das câmaras e dão o beijo mais esperado de todos longe de todos os olhares
Big Brother
Hoje às 12:13
Bernardina Brito mostra o resultado do primeiro procedimento estético aos 32 anos
Big Brother
Ontem às 17:14
"O António (Leal e Silva) não foi a razão da nossa separação": Carolina Braga esclarece fim de namoro com Diogo Bordin
Dois às 10
Hoje às 11:34
A ACONTECER
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10
Vem aí «A Fazenda»: Júlia acusa Alba de ter protegido Duarte e permitido a violação
Novelas
Hoje às 09:16
Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"
Novelas
Ontem às 11:13