Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

A Fazenda: Miro conta toda a verdade a Júlia sobre Duarte

A Fazenda
Há 4 min

Jornal Nacional - Gravação automática

Jornal Nacional
Há 6 min

A Fazenda: Júlia entra em negação e defende Duarte

A Fazenda
Há 9 min

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 2h e 10min

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 2h e 40min

Ganhe um convite duplo para o evento exclusivo de Apresentação da Nova Grelha TVI

Hoje às 16:28

TVI - Em cima da hora - 29 de agosto de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:05

TVI Jornal - 29 de agosto de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Entre os 10 e os 14 anos, menino terá andado de trotineta a atear fogos com fósforos. Muitos transformavam-se em grandes incêndios

Dois às 10
Hoje às 12:41

Bombeiro que agrediu mulher à frente do filho chorou durante toda a sessão no tribunal. Fica em prisão preventiva

Dois às 10
Hoje às 12:34

Beatriz tem um cancro desde os 10 anos. Pais desesperaram quando souberam que tumor não pode ser removido

Dois às 10
Hoje às 11:58

Beatriz vive com um tumor cerebral desde os 10 anos: "temos uma faca espetada, estamos sempre com medo"

Dois às 10
Hoje às 11:55

Mais Vistos

Após rumores de namoro com Catarina Furtado, Carlão surpreende com foto de beijo: «Isto não é um 'selinho'!»

V+ TVI
Hoje às 12:43
1
06:55

Afonso e Miranda fogem das câmaras e dão o beijo mais esperado de todos longe de todos os olhares

Big Brother
Hoje às 12:13
2

Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"

Novelas
Ontem às 11:13
3

A revelação mais esperada (e surpreendente): Bruno Savate conta quem são os seus preferidos do BB Verão

Big Brother
Hoje às 09:58
4

«Viraste o nosso mundo ao contrário»: Kelly Bailey faz revelação comovente no aniversário do filho

Novelas
21 jul, 14:39
5

'Savata', a nova bailarina da Malveira: As imagens mais hilariantes que vai ver hoje

Big Brother
20 mai, 12:16
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Carolina Braga fala do fim do namoro com Diogo Bordin: “Há muita coisa que eu sei que não sei"

Dois às 10
Hoje às 13:01

Carolina Braga revela as razões do fim do namoro com Diogo Bordin e qual é o papel de António Leal e Silva

Big Brother
Hoje às 15:53

A família de Madalena Aragão e João Neves está a crescer: «O melhor presente de sempre»

Novelas
Hoje às 16:16

«Este vídeo não se pode perder»: Diogo Amaral mostra momento hilariante das férias com Jessica Athayde em Bali

Novelas
Hoje às 15:09

Após rumores de namoro com Catarina Furtado, Carlão surpreende com foto de beijo: «Isto não é um 'selinho'!»

V+ TVI
Hoje às 12:43

Imagens irresistíveis: O bebé de Maria Botelho Moniz num momento único

Big Brother
Hoje às 11:11

TVI PLAYER

Afonso e Miranda fogem das câmaras e dão o beijo mais esperado de todos longe de todos os olhares

Big Brother
Hoje às 12:13

"O António (Leal e Silva) não foi a razão da nossa separação": Carolina Braga esclarece fim de namoro com Diogo Bordin

Dois às 10
Hoje às 11:34

Bombeiro que agrediu mulher à frente do filho chorou durante toda a sessão no tribunal. Fica em prisão preventiva

Dois às 10
Hoje às 12:34

A Protegida: Aruna quase apanha Virgílio em momento comprometedor

A Protegida
Ontem às 23:25

Catarina Miranda dá queda aparatosa e Afonso tem ataque de riso

Big Brother
Hoje às 13:04

O inesperado aconteceu. Veja o momento entre Catarina e Afonso com direito a beijo

Big Brother
Há 3h e 36min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

A Fazenda: Miro conta toda a verdade a Júlia sobre Duarte

A Fazenda
Há 4 min

Jornal Nacional - Gravação automática

Jornal Nacional
Há 6 min

A Fazenda: Júlia entra em negação e defende Duarte

A Fazenda
Há 9 min

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 2h e 10min

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 2h e 40min

Ganhe um convite duplo para o evento exclusivo de Apresentação da Nova Grelha TVI

Hoje às 16:28
Mais

NOVELAS

Exclusivo «A Fazenda»: Eva assume a Joel gostar de Talu

Novelas
Hoje às 11:19

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

Novelas
13 ago, 10:10

Vem aí «A Fazenda»: Júlia acusa Alba de ter protegido Duarte e permitido a violação

Novelas
Hoje às 09:16

Vem aí «A Fazenda»: Júlia quer justiça. Duarte terá de pagar pelo que fez

Novelas
Hoje às 09:16

Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"

Novelas
Ontem às 11:13

Ana Guiomar comemora 37 anos ao lado de alguém muito especial

Novelas
Ontem às 09:49
IOL Footer MIN