Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 54 min

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 1h e 33min

Quando a herança se transforma em guerra de família

A Sentença
Hoje às 17:07

TVI - Em cima da hora - 1 de setembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:05

TVI Jornal - 1 de setembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Disputa por lugar de estacionamento termina em tiroteio

Dois às 10
Hoje às 12:56

Ana Duarte revela quem quer que ganhe o «Big Brother Verão»

Dois às 10
Hoje às 12:55

Ana Duarte surpreendida com polémica após Big Brother Verão - Veja a conversa completa

Dois às 10
Hoje às 12:26

Ana Duarte sobre ligação especial com Jéssica Vieira antes do «Big Brother Verão»: «Nós éramos...»

Dois às 10
Hoje às 12:22

Em lágrimas, Ana Duarte fala da filha: «Se soubesse, tinha saído mais cedo»

Dois às 10
Hoje às 12:16

Cristina Ferreira faz esclarecimento sobre filha de Ana Duarte: «Gosto pouco de ser acusada de mentirosa»

Dois às 10
Hoje às 12:07

Ana Duarte recorda processo de divórcio: «Foi muito complicado»

Dois às 10
Hoje às 12:02

Mais Vistos

Nova concorrente do Big Brother Verão foi casada com um dos melhores jogadores de Portugal: e têm uma filha em comum

Big Brother
21 jul, 11:48
1

Ana Duarte fica lavada em lágrimas ao revelar como encontrou a filha: «Se soubesse, tinha saído»

Dois às 10
Hoje às 12:22
2

Apaixonaram-se, separaram-se e o destino voltou a juntá-los: A história de amor de Jéssica e Afonso em imagens

Big Brother
19 ago, 14:12
3

Assim que saiu do «Big Brother Verão», Ana Duarte correu para os braços de quem menos se esperava

Dois às 10
Hoje às 08:51
4

Este é o jantar preferido de Cristina Ferreira. Tem poucas calorias e faz-se em menos de um minuto

Big Brother
Hoje às 12:44
5

Até cresce água na boca: Cristina Ferreira partilha receitas saudáveis e rápidas de fazer

Big Brother
3 jun, 15:01
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Ana Duarte fica lavada em lágrimas ao revelar como encontrou a filha: «Se soubesse, tinha saído»

Dois às 10
Hoje às 12:22

Ciúmes e uma 'terceira pessoa'? Margarida Carvalheiro e Gonçalo Coelho revelam segredos da relação longe das câmaras

Big Brother
Hoje às 16:53

«Notícia do ano»: famosas reagem à gravidez de conhecida influencer portuguesa

Dois às 10
Hoje às 16:03

Cristina Ferreira deixa mensagem única a alguém muito especial: «Não lhe posso dizer muito mais…»

Big Brother
Hoje às 15:37

De férias em destino de sonho, Ana Guiomar mostra-se feliz ao lado de companhia especial

Dois às 10
Hoje às 15:38

João Neves faz feito histórico em jogo de futebol e Madalena Aragão reage com mensagem enigmática

Novelas
Hoje às 11:22

TVI PLAYER

Reviravolta! Catarina Miranda e Afonso Leitão caem em armadilha de Bruna e Jéssica Vieira

Big Brother
Hoje às 14:46

Brincadeira acaba mal… Catarina Miranda e Afonso Leitão tentam sabotar gelado de Viriato Quintela e tudo corre ao lado

Big Brother
Hoje às 12:54

Big Brother - Gala - 31 de agosto de 2025

Big Brother
Ontem às 21:30

Dois às 10 - Ana Duarte reage a polémicas após expulsão do «Big Brother Verão»

Dois às 10
Hoje às 09:50

Afonso apaixonado por Miranda? Marcelo Palma esclarece: «Uma mentira contada muitas vezes...»

Big Brother
Há 1h e 14min

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 1h e 33min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 54 min

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 1h e 33min

Quando a herança se transforma em guerra de família

A Sentença
Hoje às 17:07

TVI - Em cima da hora - 1 de setembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:05

TVI Jornal - 1 de setembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Disputa por lugar de estacionamento termina em tiroteio

Dois às 10
Hoje às 12:56
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: O verdadeiro esconderijo de Duarte é descoberto?

Novelas
Hoje às 10:39

Vem aí em «A Protegida»: Mariana toma uma decisão radical, que envolve Gina

Novelas
Hoje às 11:05

Descobrimos a companhia de Ana Guiomar em férias paradisíacas

Novelas
Hoje às 10:57

Atriz da TVI vive situação caricata e recebe centenas de mensagens: «Confesso que como lesada...»

Novelas
Hoje às 10:24

Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"

Novelas
28 ago, 11:13

Vem aí em «A Fazenda»: O verdadeiro esconderijo de Duarte é descoberto?

Novelas
Hoje às 10:39
IOL Footer MIN