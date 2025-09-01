Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 27 min

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 1h e 9min

Um coração, dois destinos: sonhos levam a investigação reaberta

A Sentença
Hoje às 15:59

TVI - Em cima da hora - 2 de setembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:05

TVI Jornal - 2 de setembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Cristina Ferreira recebe mensagem no telemóvel e lê em direto: «Ainda ofereceu um estalo na cara da minha mãe»

Dois às 10
Hoje às 12:50

«Ando a avisar que as pessoas não estão bem»: A morte trágica de uma criança que chocou Cristina Ferreira

Dois às 10
Hoje às 12:48

O outro lado de Ana Paula Martins. Ministra da Saúde emociona-se no «Dois às 10» - Veja a conversa completa

Dois às 10
Hoje às 12:20

Ana Paula Martins sobre dificuldades de ser Ministra da Saúde: «Existe sempre um sofrimento»

Dois às 10
Hoje às 12:13

A surpreendente mensagem da filha para Ana Paula Martins: «Não estava nada à espera»

Dois às 10
Hoje às 12:07

Ana Paula Martins recorda convite para Ministra da Saúde: «Não contei a ninguém»

Dois às 10
Hoje às 11:58

Emocionada, Ana Paula Martins recorda perder o pai na infância: «Durante a vida fez-me falta»

Dois às 10
Hoje às 11:44

Mais Vistos

Morte inesperada de ex-concorrente de reality show aos 39 anos

Big Brother
Hoje às 16:29
1

Todos a conhecem por Áurea, mas o seu nome pode surpreender tudo e todos

Novelas
Ontem às 13:23
2

Finalmente revelado: este é o homem que conquistou Aurea

Novelas
26 ago, 14:18
3

De malas feitas, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão abandonam o país rumo a uma nova aventura

Novelas
Hoje às 10:10
4

O momento surpreendente das férias de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão com o filho que passou despercebido

Novelas
29 ago, 15:07
5

Nova concorrente do Big Brother Verão foi casada com um dos melhores jogadores de Portugal: e têm uma filha em comum

Big Brother
21 jul, 11:48
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cristina Ferreira não contém a emoção com história de ex-concorrente: «Que Deus não te largue»

Big Brother
Há 3h e 39min

De malas feitas, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão abandonam o país rumo a uma nova aventura

Novelas
Hoje às 10:10

Conceição Queiroz tem namorado secreto e já dura há um ano. Saiba quem é

V+ TVI
Hoje às 16:14

A figura do Governo que Cristina Ferreira admira: «É das minhas maiores curiosidades»

Dois às 10
Hoje às 15:06

Reconhece estes meninos? São irmãos e ambos muito famosos... Mas por diferentes razões

V+ TVI
Há 3h e 18min

Daniela Santos, ex-concorrente do Big Brother, mostra a barriga após cirurgia

Big Brother
Há 2h e 53min

TVI PLAYER

A Protegida: Acidente grave deixa Teresa em perigo de vida

A Protegida
Ontem às 23:30

«A estratégia era destruir...»: A resposta de Afonso que deixou Maria Botelho Moniz com reação inesperada

Big Brother
Ontem às 22:02

A Fazenda: Joel consegue fugir à polícia

A Fazenda
Ontem às 22:30

Pela primeira vez, Márcia Soares comenta ligação a Luís Gonçalves

Dois às 10
Hoje às 10:32

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 1h e 9min

Big Brother - Extra - 1 de setembro de 2025

Big Brother
Hoje às 00:15
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 27 min

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 1h e 9min

Um coração, dois destinos: sonhos levam a investigação reaberta

A Sentença
Hoje às 15:59

TVI - Em cima da hora - 2 de setembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:05

TVI Jornal - 2 de setembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Cristina Ferreira recebe mensagem no telemóvel e lê em direto: «Ainda ofereceu um estalo na cara da minha mãe»

Dois às 10
Hoje às 12:50
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Mafalda e Alba em confronto aceso, que pode dar em tragédia

Novelas
Hoje às 10:17

Vem aí em «A Protegida»: Hector sacrifica-se por Mariana, mas ela escolhe José Diogo

Novelas
Hoje às 09:59

De malas feitas, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão abandonam o país rumo a uma nova aventura

Novelas
Hoje às 10:10

Jéssica Athayde faz desabafo emocionante sobre o filho: «Tive de engolir um sapo para não chorar»

Novelas
Hoje às 10:51

Descobrimos o significado surpreendente da tatuagem de Margarida Corceiro. E contamos-lhe tudo

Novelas
Hoje às 09:55

Vem aí em «A Fazenda»: Leonor está muito estranha. O que ela esconde?

Novelas
Hoje às 09:30
IOL Footer MIN