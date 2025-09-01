Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

A Protegida - 2 de setembro - Gravação automática

A Protegida
Há 45 min

A Fazenda - 2 de setembro - Gravação automática

A Fazenda
Há 1h e 27min

A Protegida: Isabel levanta a voz a Laura em momento constrangedor

A Protegida
Há 1h e 43min

A Protegida: A emocionante homenagem de Laura e Óscar a Teresa

A Protegida
Há 1h e 53min

A Protegida: Laura está completamente destroçada

A Protegida
Há 1h e 58min

A Protegida: Gonçalo é espiado por pessoa suspeita

A Protegida
Há 2h e 3min

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 2h e 32min

A Fazenda: Eduardo toma uma decisão radical, que vai mudar a vida

A Fazenda
Há 2h e 43min

A Fazenda: Talu deixa Zuri em lágrimas ao fazer revelação bombástica

A Fazenda
Há 2h e 48min

Joel manipula Nadir: «Ajuda-me. Eu não tenho nada»

A Fazenda
Há 2h e 53min

A Fazenda: Joel deixa Nadir em pânico

A Fazenda
Há 2h e 58min

Jornal Nacional - Gravação automática

Jornal Nacional
Há 2h e 59min

Mais Vistos

Morte inesperada de ex-concorrente de reality show aos 39 anos

Big Brother
Ontem às 16:29
1

Reconhece estes meninos? São irmãos e ambos muito famosos... Mas por diferentes razões

V+ TVI
Ontem às 17:23
2

Jornalista da TVI foi mãe pela primeira vez. E o bebé tem nome de menino e de menina

V+ TVI
Ontem às 16:37
3

De malas feitas, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão abandonam o país rumo a uma nova aventura

Novelas
Ontem às 10:10
4

O momento surpreendente das férias de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão com o filho que passou despercebido

Novelas
29 ago, 15:07
5

Todos a conhecem por Áurea, mas o seu nome pode surpreender tudo e todos

Novelas
1 set, 13:23
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cristina Ferreira não contém a emoção com história de ex-concorrente: «Que Deus não te largue»

Big Brother
Ontem às 17:02

De malas feitas, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão abandonam o país rumo a uma nova aventura

Novelas
Ontem às 10:10

Conceição Queiroz tem namorado secreto e já dura há um ano. Saiba quem é

V+ TVI
Ontem às 16:14

A figura do Governo que Cristina Ferreira admira: «É das minhas maiores curiosidades»

Dois às 10
Ontem às 15:06

Reconhece estes meninos? São irmãos e ambos muito famosos... Mas por diferentes razões

V+ TVI
Ontem às 17:23

Daniela Santos, ex-concorrente do Big Brother, mostra a barriga após cirurgia

Big Brother
Ontem às 17:48

TVI PLAYER

«A estratégia era destruir...»: A resposta de Afonso que deixou Maria Botelho Moniz com reação inesperada

Big Brother
1 set, 22:02

Provocação? Afonso e Miranda 'esfregam' na cara de Jéssica a dinâmica íntima que protagonizaram

Big Brother
Ontem às 17:07

Cristina Ferreira recebe mensagem no telemóvel e lê em direto: «Ainda ofereceu um estalo na cara da minha mãe»

Dois às 10
Ontem às 12:50

A Protegida: Acidente grave deixa Teresa em perigo de vida

A Protegida
1 set, 23:30

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 2h e 32min

Pela primeira vez, Márcia Soares comenta ligação a Luís Gonçalves

Dois às 10
Ontem às 10:32
Mais no TVI Player

A ACONTECER

A Protegida - 2 de setembro - Gravação automática

A Protegida
Há 45 min

A Fazenda - 2 de setembro - Gravação automática

A Fazenda
Há 1h e 27min

A Protegida: Isabel levanta a voz a Laura em momento constrangedor

A Protegida
Há 1h e 43min

A Protegida: A emocionante homenagem de Laura e Óscar a Teresa

A Protegida
Há 1h e 53min

A Protegida: Laura está completamente destroçada

A Protegida
Há 1h e 58min

A Protegida: Gonçalo é espiado por pessoa suspeita

A Protegida
Há 2h e 3min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Mafalda e Alba em confronto aceso, que pode dar em tragédia

Novelas
Ontem às 10:17

Vem aí em «A Protegida»: Hector sacrifica-se por Mariana, mas ela escolhe José Diogo

Novelas
Ontem às 09:59

De malas feitas, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão abandonam o país rumo a uma nova aventura

Novelas
Ontem às 10:10

Jéssica Athayde faz desabafo emocionante sobre o filho: «Tive de engolir um sapo para não chorar»

Novelas
Ontem às 10:51

Descobrimos o significado surpreendente da tatuagem de Margarida Corceiro. E contamos-lhe tudo

Novelas
Ontem às 09:55

Vem aí em «A Fazenda»: Leonor está muito estranha. O que ela esconde?

Novelas
Ontem às 09:30
IOL Footer MIN