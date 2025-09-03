Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Cristina Ferreira incrédula com vídeo de casal embriagado a agredir motorista TVDE
Dois às 10
Hoje às 12:48
«Dois às 10» contactou centro de saúde onde bebé de 11 meses morreu à porta. Esta foi a resposta recebida
Dois às 10
Hoje às 12:36
Leonor recorda diagnóstico de leucemia aos dez anos: «Fiquei muito assustada quando vi os meninos carecas»
Dois às 10
Hoje às 12:01
Aos 10 anos, Leonor lutou contra um cancro... mas perdeu 12 amigos para mesma doença
Dois às 10
Hoje às 11:49
Chá revelação: Descobrimos se Ruben Silvestre e Ana Soares vão ter um menino ou menina
Dois às 10
Hoje às 11:41
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Aos 25 anos, a vida de Cláudio Ramos era muito diferente. Apresentador partilha foto inédita
Dois às 10
Hoje às 15:36
Miranda desespera por um beijo de Afonso e mostra ter inveja de ex-romance com Jéssica
Big Brother
Hoje às 09:40
Depois de casar com Rosa Bela, Carlos Areia cumpre sonho: «Tudo aquilo para mim era novo»
Novelas
Hoje às 11:54
Este é um dos alimentos em destaque na nova 'dieta' de Cristina Ferreira: «É dos melhores que podemos comer»
Dois às 10
Hoje às 15:07
Dois meses depois, Cristiano Ronaldo partilha carta dedicada a Diogo Jota: «A vida juntou-nos...»
V+ TVI
Hoje às 15:08
TVI PLAYER
Na outra composição do Elevador da Glória, houve quem fugisse pelas janelas quando se apercebeu do descarrilamento
CNN Breaking News
Há 1h e 5min
Chegaram novas imagens dos primeiros momentos do descarrilamento do Elevador da Glória (Lisboa)
CNN Breaking News
Há 1h e 30min
A Protegida: Há uma coisa que ainda ninguém sabe sobre o acidente de Teresa
A Protegida
Ontem às 23:30
Estas foram as primeiras imagens que chegaram do local: carruagem no Elevador da Glória descarrila e fica destruída, há vários feridos
CNN Breaking News
Há 1h e 55min
A ACONTECER
Cristina Ferreira incrédula com vídeo de casal embriagado a agredir motorista TVDE
Dois às 10
Hoje às 12:48
NOVELAS
Vem aí em «A Protegida»: Hector é apanhado a ter relações sexuais com outra mulher
Novelas
Hoje às 10:03
Já o conhecemos há décadas, mas poucos sabem o verdadeiro nome de Tony Carreira. E vai surpreendê-lo
Novelas
Hoje às 09:36
Paula Neves vive dia marcante, que jamais será esquecido: «Assinámos o que já tínhamos prometido»
Novelas
Hoje às 12:06