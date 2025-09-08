Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Bruna promete eternizar a experiência no Big Brother Verão: «Vou tatuar, está prometido»
Dois às 10
Hoje às 13:23
Bruna esclarece relação prévia com Catarina Miranda: «Não sou traidora de ninguém»
Dois às 10
Hoje às 13:09
«Se a Miranda não estivesse ao lado dele, ia perder-se»: a opinião de Bruna sobre Afonso Leitão
Dois às 10
Hoje às 13:07
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Bruna desmente amizade com Catarina Miranda antes do «Big Brother Verão»: «Ela nem o meu contacto tem»
Dois às 10
Hoje às 15:54
Vídeo de Maria Botelho Moniz a cantar já soma quase 1 milhão de visualizações
Big Brother
Hoje às 16:32
«Um dia vais entender»: Carolina Deslandes emociona ao revelar segredo por detrás do nome do bebé
V+ TVI
Hoje às 15:45
Rivais até ao fim. Jéssica e Miranda trocam novas acusações: «Ainda ontem estavas a mentir»
Big Brother
Hoje às 15:18
TVI PLAYER
Dois às 10 - Após quase desistir da música, Bruna viu no Big Brother uma segunda oportunidade
Dois às 10
Hoje às 09:50
Jéssica Vieira enfrenta Catarina Miranda com frase demolidora: «O mundo não gira à volta da Miranda»
Big Brother
Há 1h e 33min
A espera terminou! Saiba quem foi expulso e quem se consagrou finalista do Big Brother Verão
Big Brother
Hoje às 00:31
A ACONTECER
NOVELAS
Exclusivo «A Protegida»: Mariana toma uma decisão, que deixa Hector em lágrimas
Novelas
6 set, 15:09