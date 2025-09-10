Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Menino de 12 anos encontrado sozinho, descalço e com ferimentos ligeiros. Vizinhos dizem que «história está mal contada»
Dois às 10
Hoje às 13:11
Com apenas 17 anos, Letícia emociona-se ao falar da falta de recursos para cuidar da mãe: «Há meses em que não há»
Dois às 10
Hoje às 12:46
Ana Bela em desespero por ter de ser cuidada pela filha menor: «Sou um estorvo para ela»
Dois às 10
Hoje às 12:31
Manuel Pizarro surpreende Cristina Ferreira com presente especial e confissão: «Tenho um bocadinho de ciúmes»
Dois às 10
Hoje às 12:20
Manuel Pizarro e o seu amor ao Porto: «Sou apaixonado pela minha cidade, não cabe no peito»
Dois às 10
Hoje às 12:19
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão encanta seguidores com gesto emocionante
Novelas
Hoje às 16:45
Sobe a temperatura! Mafalda Diamond mostra momentos de paixão com Diogo Marcelino
Big Brother
Hoje às 12:00
Depois de celebrar 48 anos, Cristina Ferreira aparece na TVI com novidade que conquistou os fãs
Dois às 10
Hoje às 13:04
Cristina Ferreira exibe os mimos que recebeu no seu aniversário — incluindo um muito especial, que recebeu do filho
V+ TVI
Há 3h e 22min
Um milhão num dia? Estrela de reality-show revela segredo do sucesso. E é mais simples do que parece
Big Brother
Hoje às 12:32
TVI PLAYER
Catarina Miranda loucamente apaixonada: «Pensava que ia ficar sozinha mas voltei a apaixonar-me»
Big Brother
Hoje às 14:50
Inédito: Miranda vs Jéssica discutem por causa de Afonso, que fica do lado da ex
Big Brother
Hoje às 14:57
A ACONTECER
NOVELAS
Vem aí em «A Protegida»: Sem rodeios, Laura revela a Jorge o que sente por Óscar
Novelas
Hoje às 09:57
Já nasceu o filho de Gabriela Barros e Miguel Thiré: descubra o significado surpreendente do nome
Novelas
Hoje às 16:02