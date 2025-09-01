Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Big Brother - Última Hora - 1 de setembro de 2025

Ontem às 18:00
Big Brother - Última Hora - 1 de setembro de 2025 - TVI

Com Nuno Eiró.

Mais Vistos

Nova concorrente do Big Brother Verão foi casada com um dos melhores jogadores de Portugal: e têm uma filha em comum

Big Brother
21 jul, 11:48
1

Ana Duarte fica lavada em lágrimas ao revelar como encontrou a filha: «Se soubesse, tinha saído»

Dois às 10
Ontem às 12:22
2
03:27

«A estratégia era destruir...»: A resposta de Afonso que deixou Maria Botelho Moniz com reação inesperada

Big Brother
Ontem às 22:02
3

Todos a conhecem por Áurea, mas o seu nome pode surpreender tudo e todos

Novelas
Ontem às 13:23
4

Finalmente revelado: este é o homem que conquistou Aurea

Novelas
26 ago, 14:18
5
04:10

Reviravolta: Maria Botelho Moniz revela quem são os nomeados da semana

Big Brother
Ontem às 22:47
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

O ritual de Bruna Gomes que ninguém sabia (e não é com canela)

Big Brother
Ontem às 19:59

«Eu há 20 anos»: Cristina Ferreira surpreende ao mostrar fotos inéditas

Dois às 10
Há 2h e 3min

Há interesse por Viriato Quintela? Ana Duarte põe tudo em pratos limpos: «Havia ali coisas...»

Big Brother
Ontem às 17:52

A família TVI aumentou! Veja a primeira foto do bebé que acaba de nascer

V+ TVI
Há 1h e 15min

Todos a conhecem por Áurea, mas o seu nome pode surpreender tudo e todos

Novelas
Ontem às 13:23

«Estamos juntas outra vez»: Cristina Ferreira surpreende com novidade

Dois às 10
Há 2h e 0min

TVI PLAYER

Imperdível! Junto a Jéssica Vieira, Afonso Leitão critica Catarina Miranda

Big Brother
Há 2h e 18min

Reviravolta: Maria Botelho Moniz revela quem são os nomeados da semana

Big Brother
Ontem às 22:47

A Protegida: Acidente grave deixa Teresa em perigo de vida

A Protegida
Ontem às 23:30

Big Brother - Extra - 1 de setembro de 2025

Big Brother
Hoje às 00:15

«A estratégia era destruir...»: A resposta de Afonso que deixou Maria Botelho Moniz com reação inesperada

Big Brother
Ontem às 22:02

Clima no ar! Catarina Miranda e Afonso Leitão aos beijos antes de dormir

Big Brother
Há 1h e 35min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Horóscopo de setembro: previsões especiais para Capricórnio, Aquário e Peixes

Dois às 10
Há 5 min

Setembro promete mudanças? Saiba o que Balança, Escorpião e Sagitário podem esperar

Dois às 10
Há 6 min

Cristina Ferreira emociona-se ao ouvir história de Jandira Dias

Dois às 10
Há 15 min

Jandira Dias separou-se do pai dos filhos: «Controlava até a água que eu bebia»

Dois às 10
Há 23 min

Pela primeira vez, Márcia Soares comenta ligação a Luís Gonçalves

Dois às 10
Há 32 min

Caranguejo, Leão e Virgem em destaque: veja o horóscopo para setembro

Dois às 10
Há 51 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: O verdadeiro esconderijo de Duarte é descoberto?

Novelas
Ontem às 10:39

Vem aí em «A Protegida»: Mariana toma uma decisão radical, que envolve Gina

Novelas
Ontem às 11:05

Descobrimos a companhia de Ana Guiomar em férias paradisíacas

Novelas
Ontem às 10:57

Atriz da TVI vive situação caricata e recebe centenas de mensagens: «Confesso que como lesada...»

Novelas
Ontem às 10:24

Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"

Novelas
28 ago, 11:13

Vem aí em «A Fazenda»: O verdadeiro esconderijo de Duarte é descoberto?

Novelas
Ontem às 10:39
IOL Footer MIN