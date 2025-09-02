TVI PLAYER
Big Brother - Última Hora - 2 de setembro de 2025
Ontem às 18:10
Com Nuno Eiró.
Mais Vistos
01:26
Catarina Miranda atira-se a Maria Botelho Moniz
Big Brother
Hoje às 08:18
1
Todos a conhecem por Áurea, mas o seu nome pode surpreender tudo e todos
Novelas
1 set, 13:23
2
Finalmente revelado: este é o homem que conquistou Aurea
Novelas
26 ago, 14:18
3
Reconhece estes meninos? São irmãos e ambos muito famosos... Mas por diferentes razões
V+ TVI
Ontem às 17:23
4
Viúva de Diogo Jota volta a emocionar seguidores: «Ele está contigo e com os meninos»
Dois às 10
Hoje às 08:58
5
Jornalista da TVI foi mãe pela primeira vez. E o bebé tem nome de menino e de menina
V+ TVI
Ontem às 16:37
6
EM DESTAQUE
Cláudio Ramos faz viagem no tempo e a diferença é abismal
Big Brother
Há 1h e 24min
Nunca é tarde. Aos 81 anos, Carlos Areia cumpre um grande desejo: «Foi assustador...»
Novelas
Há 1h e 14min
Depois de casar com Rosa Bela, Carlos Areia cumpre sonho: «Tudo aquilo para mim era novo»
Novelas
Há 1h e 17min
«Só Deus basta»: influencer e modelo despede-se das redes sociais para se tornar padre
V+ TVI
Há 52 min
Nuno Brito apresenta nova namorada e não é Adrielle Peixoto
Big Brother
Há 2h e 9min
Após três perdas gestacionais, Ana Soares e Ruben Silvestre vivem nova gravidez com medo: «Todas as idas à casa de banho...»
Dois às 10
Há 56 min
TVI PLAYER
Catarina Miranda atira-se a Maria Botelho Moniz
Big Brother
Hoje às 08:18
Chá revelação: Descobrimos se Ruben Silvestre e Ana Soares vão ter um menino ou menina
Dois às 10
Há 1h e 30min
A Protegida: Há uma coisa que ainda ninguém sabe sobre o acidente de Teresa
A Protegida
Ontem às 23:30
Big Brother - Extra - 2 de setembro de 2025
Big Brother
Hoje às 00:15
Provocação? Afonso e Miranda 'esfregam' na cara de Jéssica a dinâmica íntima que protagonizaram
Big Brother
Ontem às 17:07
Big Brother - Especial - 2 de setembro de 2025
Big Brother
Ontem às 21:45
A ACONTECER
Cristina Ferreira incrédula com vídeo de casal embriagado a agredir motorista TVDE
Dois às 10
Há 23 min
Exclusivo: vídeo mostra casal a agredir motorista TVDE em Portugal
Dois às 10
Há 24 min
«Dois às 10» contactou centro de saúde onde bebé de 11 meses morreu à porta. Esta foi a resposta recebida
Dois às 10
Há 35 min
Leonor recorda diagnóstico de leucemia aos dez anos: «Fiquei muito assustada quando vi os meninos carecas»
Dois às 10
Há 1h e 10min
Aos 10 anos, Leonor lutou contra um cancro... mas perdeu 12 amigos para mesma doença
Dois às 10
Há 1h e 22min
Chá revelação: Descobrimos se Ruben Silvestre e Ana Soares vão ter um menino ou menina
Dois às 10
Há 1h e 30min
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Ary deixa Júlia a gritar por ajuda
Novelas
Hoje às 08:56
Vem aí em «A Protegida»: Hector é apanhado a ter relações sexuais com outra mulher
Novelas
Há 3h e 8min
Já o conhecemos há décadas, mas poucos sabem o verdadeiro nome de Tony Carreira. E vai surpreendê-lo
Novelas
Há 3h e 35min
A dias da lua de mel, atriz da TVI sofre acidente
Novelas
Há 2h e 54min
Sofia Arruda recusa-se a aceitar o seu nome de nascença: «Não gosto da conjugação. Não faz sentido»
Novelas
Há 3h e 14min
Vem aí em «A Fazenda»: Leonor traiu Gaspar com Miguel?
Novelas
Há 2h e 37min