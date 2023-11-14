O Secret Story está de volta!
Big Brother - Última Hora - 21 de agosto de 2025

Ontem às 18:05
Big Brother - Última Hora - 21 de agosto de 2025 - TVI

Com Nuno Eiró.

Sofia Arruda revela look "polémico" e os seguidores reagem: «Sinceramente? Tens mais 20 anos.»

Novelas
Ontem às 14:46
1

Lembra-se da Carminho de «Super Pai»? 20 anos depois, a atriz vai ser mãe pela 2ª vez e já sabe o sexo do bebé

Novelas
14 nov 2023, 16:06
2

Os dois alimentos que Cristina Ferreira tirou do pequeno-almoço para ficar em forma aos 47 anos

Big Brother
Ontem às 09:52
3

Aos 47 anos, Cristina Ferreira não abdica de fazer isto todos os dias para estar em forma

Big Brother
Ontem às 09:38
4

Apaixonaram-se, separaram-se e o destino voltou a juntá-los: A história de amor de Jéssica e Afonso em imagens

Big Brother
19 ago, 14:12
5

Se Miranda não estivesse na casa, Afonso voltava para Jéssica? Marcelo Palma revela verdade: «Ele gosta dela»

Big Brother
Ontem às 15:48
6
A primeira entrada de Catarina Miranda no Big Brother foi memorável: Ainda se lembra?

Big Brother
Ontem às 17:44

Vem aí «A Fazenda»: Joel preso e Gustavo silencia sobre noite da morte de Bianca

Novelas
Hoje às 00:00

Quer ser o anfitrião perfeito (sem grandes trabalhos)? Sirva uma tábua como esta

Dois às 10
Ontem às 17:00

Vem aí «A Fazenda»: Zuri devastada após ouvir decisão dura de Talu

Novelas
Hoje às 00:00

Francisco Monteiro não coloca os pés no Dubai. Revelado o caso amoroso com uma mulher casada que o impede de viajar como quer

Big Brother
Ontem às 21:13

Leandro tem novo amor. Conheça a misteriosa morena que lhe roubou o coração

V+ TVI
Ontem às 17:40

Este é o vídeo mais engraçado que vai ver hoje: Concorrentes do Big Brother Verão soltam gargalhadas pelo país

Big Brother
Ontem às 21:57

Miranda desespera por Afonso: «Estou farta de fingir coisas, quero beijar-te»

Big Brother
Há 1h e 14min

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Ontem às 22:40

A Protegida: Mariana revela a Hector que tem uma filha

A Protegida
Ontem às 23:15

Colar da vingança! Catarina Miranda começa a manhã a receber uma «nomeação direta»

Big Brother
Ontem às 10:27

Miranda atira-se a Afonso: «Achas bem as pessoas gastarem dinheiro connosco e não acontecer nada?»

Big Brother
Há 2h e 1min
Cláudio Ramos implacável com concorrente do «Big Brother Verão»: «Tem atitudes machistas desde que entrou»

Dois às 10
Há 16 min

Opinião ou ataque? Frase polémica de Kina divide opiniões

Dois às 10
Há 20 min

Big Brother - Extra - 21 de agosto de 2025

Big Brother
Hoje às 00:00

A Protegida: JD declara-se a Mariana e promete nunca magoar Carlota

A Protegida
Ontem às 23:35

A Protegida: Mariana desaba em lágrimas nos braços de Hector

A Protegida
Ontem às 23:31

A Protegida: Margarida não resiste e beija Sanjay

A Protegida
Ontem às 23:25
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

Novelas
14 ago, 09:30

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

Novelas
14 ago, 08:56

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

Novelas
14 ago, 16:50

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

Novelas
14 ago, 08:15

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Novelas
13 ago, 11:21

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

Novelas
13 ago, 10:10
