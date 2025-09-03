Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Big Brother - Última Hora - 3 de setembro de 2025

Ontem às 17:55
Big Brother - Última Hora - 3 de setembro de 2025 - TVI

Com Nuno Eiró.

Já há um “herdeiro” de Manuel Luís Goucha na TVI? «É um homem com uma carreira de peso»

V+ TVI
Ontem às 17:22
Da televisão aos encontros secretos. Já sabemos como começou o romance de Catarina Furtado e Carlão

V+ TVI
Ontem às 13:03
Jornalista da TVI foi mãe pela primeira vez. E o bebé tem nome de menino e de menina

V+ TVI
2 set, 16:37
Catarina Miranda tenta (mais uma vez) beijar Afonso Leitão e este reage assim: As imagens do momento aqui

Big Brother
Ontem às 17:48
«Não estava a trabalhar». Em choque, ex-concorrente do Secret Story esclarece que 'escapou' à tragédia em Lisboa

Big Brother
Há 40 min
Apaixonaram-se num Reality show e o amor deu frutos: Conheça os casais com ‘bebés reality’

Big Brother
2 set, 15:59
Elevador da Glória: Pai morreu, mãe está ferida e criança de 3 anos não larga polícia que o salvou

Dois às 10
Há 2h e 15min

Benção das Alianças: Luíza Abreu e João Moura Caetano selam amor em noite marcante

Big Brother
Há 3h e 0min

Vem aí em «A Protegida»: Virgílio fica em pânico com resultado das análises

Novelas
Há 2h e 10min

Elevador da Glória: Criança de 3 anos perde o pai e tem a mãe grávida ferida no hospital

Dois às 10
Há 2h e 1min

Dois meses depois, Cristiano Ronaldo partilha carta dedicada a Diogo Jota: «A vida juntou-nos...»

V+ TVI
Ontem às 15:08

Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»

Big Brother
Há 3h e 49min

Criança de 3 anos ferida no descarrilamento perdeu o pai e a mãe está grávida e internada: «Começou a chorar, a gritar, agarrou-se às pernas de alguém e não largou mais essa pessoa. Era um agente da PSP»

Novo Dia
Há 3h e 7min

A Protegida: Acontecimento misterioso deixa Mariana e a mãe intrigadas e preocupadas

A Protegida
Ontem às 23:25

É oficial: Afonso assume perante o País que se vê a ter uma relação romântica com Miranda

Big Brother
Ontem às 22:47

Big Brother - Extra - 3 de setembro de 2025

Big Brother
Hoje às 00:00

A Fazenda: Joel é detido

A Fazenda
Ontem às 22:25

Discussão noturna. Afonso vira as costas a Catarina Miranda

Big Brother
Há 3h e 6min
Kina revela as surpreendentes razões que a levaram a 'fugir' do país: «Saturação, mentira e invasão de pricacidade»

Dois às 10
Há 8 min

Kina recorda história com ex-marido: «Era assédio puro, tinha mais 26 anos que eu»

Dois às 10
Há 30 min

Diana Ferreira participou numa das mais emblemáticas edições do Secret Story. Ainda se lembra?

Dois às 10
Há 49 min

Ainda se recorda de Diogo Semedo, o tão comentado 'alentejano' do Secret Story 7? Veja como está diferente

Dois às 10
Há 1h e 4min

Quem assume o trono se algo acontecer ao príncipe William? Debate aquece no estúdio

Dois às 10
Há 1h e 19min

Desentendimento entre Tiago Monteiro e Diana Pereira escala e deixa Cristina Ferreira em 'choque'

Dois às 10
Há 1h e 27min
Vem aí em «A Fazenda»: Talu acaba a relação com Eva para casar com Zuri

Novelas
Há 3h e 14min

Vem aí em «A Protegida»: Hector faz maldade à própria mãe

Novelas
Há 2h e 42min

Atriz da TVI denuncia fraude, que a pode prejudicar: «Nunca na vida... Nem que me pagassem»

Novelas
Há 2h e 44min

Este sítio é perfeito para aniversários e fica apenas a 1 hora de Lisboa. Até Ana Guiomar celebrou aqui

Novelas
Há 1h e 17min

Poucos sabem, mas Pepê Rapazote não é o verdadeiro nome deste ator. Surpreenda-se

Novelas
Há 1h e 12min

Vem aí em «A Fazenda»: Eva fica chocada ao saber que vai responder em tribunal por tentativa de homicídio

Novelas
Há 3h e 55min
