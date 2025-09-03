TVI PLAYER
Big Brother - Última Hora - 3 de setembro de 2025
Ontem às 17:55
Com Nuno Eiró.
Já há um “herdeiro” de Manuel Luís Goucha na TVI? «É um homem com uma carreira de peso»
V+ TVI
Ontem às 17:22
1
Da televisão aos encontros secretos. Já sabemos como começou o romance de Catarina Furtado e Carlão
V+ TVI
Ontem às 13:03
2
Jornalista da TVI foi mãe pela primeira vez. E o bebé tem nome de menino e de menina
V+ TVI
2 set, 16:37
3
Catarina Miranda tenta (mais uma vez) beijar Afonso Leitão e este reage assim: As imagens do momento aqui
Big Brother
Ontem às 17:48
4
«Não estava a trabalhar». Em choque, ex-concorrente do Secret Story esclarece que 'escapou' à tragédia em Lisboa
Big Brother
Há 40 min
5
Apaixonaram-se num Reality show e o amor deu frutos: Conheça os casais com ‘bebés reality’
Big Brother
2 set, 15:59
6
Elevador da Glória: Pai morreu, mãe está ferida e criança de 3 anos não larga polícia que o salvou
Dois às 10
Há 2h e 15min
Benção das Alianças: Luíza Abreu e João Moura Caetano selam amor em noite marcante
Big Brother
Há 3h e 0min
Vem aí em «A Protegida»: Virgílio fica em pânico com resultado das análises
Novelas
Há 2h e 10min
Elevador da Glória: Criança de 3 anos perde o pai e tem a mãe grávida ferida no hospital
Dois às 10
Há 2h e 1min
Dois meses depois, Cristiano Ronaldo partilha carta dedicada a Diogo Jota: «A vida juntou-nos...»
V+ TVI
Ontem às 15:08
Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»
Big Brother
Há 3h e 49min
Criança de 3 anos ferida no descarrilamento perdeu o pai e a mãe está grávida e internada: «Começou a chorar, a gritar, agarrou-se às pernas de alguém e não largou mais essa pessoa. Era um agente da PSP»
Novo Dia
Há 3h e 7min
A Protegida: Acontecimento misterioso deixa Mariana e a mãe intrigadas e preocupadas
A Protegida
Ontem às 23:25
É oficial: Afonso assume perante o País que se vê a ter uma relação romântica com Miranda
Big Brother
Ontem às 22:47
Big Brother - Extra - 3 de setembro de 2025
Big Brother
Hoje às 00:00
A Fazenda: Joel é detido
A Fazenda
Ontem às 22:25
Discussão noturna. Afonso vira as costas a Catarina Miranda
Big Brother
Há 3h e 6min
Kina revela as surpreendentes razões que a levaram a 'fugir' do país: «Saturação, mentira e invasão de pricacidade»
Dois às 10
Há 8 min
Kina recorda história com ex-marido: «Era assédio puro, tinha mais 26 anos que eu»
Dois às 10
Há 30 min
Diana Ferreira participou numa das mais emblemáticas edições do Secret Story. Ainda se lembra?
Dois às 10
Há 49 min
Ainda se recorda de Diogo Semedo, o tão comentado 'alentejano' do Secret Story 7? Veja como está diferente
Dois às 10
Há 1h e 4min
Quem assume o trono se algo acontecer ao príncipe William? Debate aquece no estúdio
Dois às 10
Há 1h e 19min
Desentendimento entre Tiago Monteiro e Diana Pereira escala e deixa Cristina Ferreira em 'choque'
Dois às 10
Há 1h e 27min
Vem aí em «A Fazenda»: Talu acaba a relação com Eva para casar com Zuri
Novelas
Há 3h e 14min
Vem aí em «A Protegida»: Hector faz maldade à própria mãe
Novelas
Há 2h e 42min
Atriz da TVI denuncia fraude, que a pode prejudicar: «Nunca na vida... Nem que me pagassem»
Novelas
Há 2h e 44min
Este sítio é perfeito para aniversários e fica apenas a 1 hora de Lisboa. Até Ana Guiomar celebrou aqui
Novelas
Há 1h e 17min
Poucos sabem, mas Pepê Rapazote não é o verdadeiro nome deste ator. Surpreenda-se
Novelas
Há 1h e 12min
Vem aí em «A Fazenda»: Eva fica chocada ao saber que vai responder em tribunal por tentativa de homicídio
Novelas
Há 3h e 55min