TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Jorge sofre AVC e afirma emocionado: "A Raquel salvou-me a vida"

Dois às 10
Há 11 min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A dor da perda: "Foi como arrancar-me um filho dos braços"

Dois às 10
Há 23 min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"Perdi uma filha": Raquel relata dor de cuidar da mãe portadora de demência

Dois às 10
Há 25 min

Gabriela é a primeira adolescente a ter um cão-guia em Portugal: «As pessoas não têm noção da diferente que faz»

Dois às 10
Há 29 min

Gabriela: A primeira adolescente em Portugal com um cão-guia

Dois às 10
Há 41 min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Bebé nasce sem ver: O choque do diagnóstico da pequena Gabriela

Dois às 10
Há 48 min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Mariana - 14 de agosto de 2026

Mariana
Hoje às 03:00

Big Brother Verão 2026 - Extra - 14 de agosto de 2026

Big Brother
Hoje às 00:15

Confusão em «Terra Forte»: Leumi descontrola-se, invade a mansão agride Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem às 23:55

Terra Forte – Flor enfrenta Débora: «Acha que não vejo o que está a fazer?»

Terra Forte
Ontem às 23:54

Terra Forte: Débora apanha Flor e Rosa Maria a falar de si nas costas

Terra Forte
Ontem às 23:53

A Madrasta - Carminho implacável com Felícia: «Não sou eu que nego o papel de mãe há vinte anos»

A Madrasta
Ontem às 23:53

Mais Vistos

Amigo do surfista desaparecido em Aljezur vem a público pedir perdão: «Não o devia ter feito»

Dois às 10
Ontem às 21:18
1

Após casar com Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo surpreende com decisão radical

Dois às 10
Ontem às 20:48
2

Uma das piscinas mais elogiadas pelos turistas fica na Grande Lisboa e é de acesso livre

Novelas
Ontem às 15:46
3

Esta piscina oceânica em Cascais é um sonho de verão

6 mai 2024, 21:00
4

Após comentário sobre o casamento, Cristiano Ronaldo responde a Cristina Ferreira: «Vou dar-te...»

Big Brother
12 ago, 15:03
5

Trabalham em canais de televisão diferentes e agora partilham a notícia mais feliz: vão ser pais pela primeira vez

Dois às 10
Há 3h e 13min
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Após casar com Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo surpreende com decisão radical

Dois às 10
Ontem às 20:48

Sara Jesus tatuou o filho no corpo, mas foi o local escolhido que deixou todos de boca aberta

Big Brother
Ontem às 18:29

«A Madrasta»: Esta é a reação de Pedro ao descobrir que Francisca está grávida

Novelas
Há 1h e 54min

Todos conhecem Carlos Areia, mas poucos sabem quem é a mãe de Cristina Areia. Veja o raro registo partilhado pela ex-atriz

V+ TVI
Ontem às 15:46

Trabalham em canais de televisão diferentes e agora partilham a notícia mais feliz: vão ser pais pela primeira vez

Dois às 10
Há 3h e 13min

Família de surfista desaparecido em Aljezur emite comunicado: «Os nossos corações estão partidos»

Dois às 10
Ontem às 21:22

TVI PLAYER

A Madrasta: João Maria sente-se mal e é hospitalizado

A Madrasta
Ontem às 22:35

Big Brother Verão 2026 - Extra - 14 de agosto de 2026

Big Brother
Hoje às 00:15

Tenso. Miguel provoca os colegas durante a prova e leva-os ao limite: «Ele quer que percamos a prova?»

Big Brother
Ontem às 13:57

Mariana - 14 de agosto de 2026

Mariana
Hoje às 03:00

Sara e Nuno resolvem o mal entendido e a concorrente assume: «Fez-me lembrar o trauma do passado...»

Big Brother
Ontem às 23:19

A ferver. Sara "ameaça" Tatiana. E a reação de Nuno surpreende

Big Brother
Ontem às 23:07
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Jorge sofre AVC e afirma emocionado: "A Raquel salvou-me a vida"

Dois às 10
Há 11 min

A dor da perda: "Foi como arrancar-me um filho dos braços"

Dois às 10
Há 23 min

"Perdi uma filha": Raquel relata dor de cuidar da mãe portadora de demência

Dois às 10
Há 25 min

Gabriela é a primeira adolescente a ter um cão-guia em Portugal: «As pessoas não têm noção da diferente que faz»

Dois às 10
Há 29 min

Gabriela: A primeira adolescente em Portugal com um cão-guia

Dois às 10
Há 41 min

Bebé nasce sem ver: O choque do diagnóstico da pequena Gabriela

Dois às 10
Há 48 min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Terra Forte». Mais uma morte. Revelação de segredo causa mais uma tragédia

Novelas
Hoje às 07:02

Terra Forte: Velório de Armando torna-se palco de discussão e confusões

Terra Forte
Ontem às 23:51

Pânico em «A Madrasta»: Beatriz é brutalmente atropelada

A Madrasta
Ontem às 23:05

A ter um enfarte, conhecido ator relata drama com Saúde 24: «Uma hora e meia e não atenderam…»

Novelas
Há 2h e 39min

Uma das piscinas mais elogiadas pelos turistas fica na Grande Lisboa e é de acesso livre

Novelas
Ontem às 15:46

Não foi por acaso: o detalhe especial no casamento de Cristiano Ronaldo

Novelas
Ontem às 09:43